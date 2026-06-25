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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 25 June 2026: आज 'कस्टमर डिलाइट' और पार्टनरशिप से चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत; वर्कप्लेस पर ये 1 स्किल दिलाएगी बड़ी कामयाबी

Mesh Rashifal 25 June 2026: आज 'कस्टमर डिलाइट' और पार्टनरशिप से चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत; वर्कप्लेस पर ये 1 स्किल दिलाएगी बड़ी कामयाबी

Aries Horoscope 25 June 2026: मेष राशि वालों के हाथ लगेगा बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट, क्या गुरुवार को पार्टनरशिप और तगड़े कैश फ्लो संग खुलेंगे तरक्की के नए द्वार? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal Today, 25 June 2026: जून की इस उमस भरी गर्मी के बीच 25 तारीख (गुरुवार) का दिन मेष राशि के जातकों के लिए एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल मोड़ लेकर आया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 7वें भाव (Seventh House) यानी बिजनेस पार्टनरशिप, डेली इनकम और वैवाहिक जीवन के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आज के दिन आपको वाशि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ ग्रहों के समीकरणों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है.

आज ग्रहों की यह स्थिति आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देने आ रही है "दिल के बजाय दिमाग की सुनें." आइए गहराई से समझते हैं कि आज का दिन आपके करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करने वाला है.

करियर और वर्कप्लेस
आज ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा चरम पर होगी. सुबह जल्दी उठने से न सिर्फ आपका मूड बेहतरीन रहेगा, बल्कि दिनभर की एक्टिविटीज में एक गजब का उत्साह बना रहेगा.

स्मूथ वर्कफ्लो का जादू: एंप्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बेहद सुखद रहने वाला है. वर्कप्लेस पर काम का बोझ पूरी तरह संतुलित रहेगा, जिससे आप अपने सभी टारगेट्स को समय पर पूरा कर लेंगे. काम के प्रति आपकी यह सजगता आपको पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखेगी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेचुरली बूस्ट करेगी.

जॉब सीकर्स के लिए सलाह: जो लोग नई नौकरी या करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए आज अपनी योग्यता को सही जगह शोकेस करने का दिन है. रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल और प्रोफेशनल स्किल्स से बेहद प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इंटरव्यू या असेसमेंट की तैयारी पूरी गंभीरता से करें.

बिजनेस और फाइनेंस
बिजनेस के लिहाज से आज का दिन पूरी तरह से 'धमाकेदार और प्रॉफिट-ड्रिवन' रहने वाला है. 7वें घर का चंद्रमा आपको बिजनेस विस्तार की बेहतरीन प्लानिंग देने आ रहा है.

कस्टमर रिटेंशन और कैश फ्लो: आज आपकी शॉप या वर्कप्लेस पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहेगी, जिससे बिक्री में जबरदस्त तेजी आएगी. पुराने कस्टमर्स न केवल खुद आकर बड़ी परचेजिंग करेंगे, बल्कि वर्ड-ऑफ-माउथ मार्केटिंग के जरिए नए क्लाइंट्स को भी आपके साथ जोड़ेंगे.

स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन: मजबूत कैश फ्लो होने से आपके रोजमर्रा के बिजनेस एक्सपेंडिचर आसानी से निकल जाएंगे और एक अच्छी-खासी सेविंग भी होगी. यह फाइनेंशियल सक्सेस आपके कॉन्फिडेंस को एक नए लेवल पर ले जाएगी. अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार की सोच रहे हैं, तो आज का दिन रणनीति बनाने के लिए उत्तम है.

रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ
7वें भाव का चंद्रमा आपके पर्सनल और सोशल रिलेशंस में एक खूबसूरत संतुलन लेकर आया है.

रिश्तों में बढ़ेगा आपसी सम्मान: पारिवारिक जीवन और लव लाइफ में आज का समय बहुत खूबसूरत रहेगा. एक-दूसरे के प्रति सम्मान, मैच्योरिटी और समझ बढ़ने से आपका आपसी बॉन्ड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा. पार्टनर के साथ यह बॉन्डिंग और घर की खुशहाली आपके चेहरे पर एक नेचुरल चमक ला देगी.

स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज: पढ़ाई में आज आपका फोकस और कंसंट्रेशन बेहतरीन रहेगा. जो कठिन टॉपिक्स पहले आपको समझ नहीं आ रहे थे, आज वे आसानी से क्लियर हो जाएंगे. किसी मॉक टेस्ट या असेसमेंट में आपका स्कोर शानदार रहेगा, जिससे आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा.

गुरुवार को कैसे करें एनर्जी को बैलेंस?
गुरुवार का दिन ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों में ज्ञान, अनुशासन और सही दिशा में सही प्रयास (Right Direction, Right Effort) का प्रतीक माना गया है.

आज का विशेष उपाय: आज के दिन शुभ कार्यों के लिए दो सबसे बेहतरीन समय हैं- सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई नया काम शुरू न करें. अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी रहेगा.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): सिल्वर (यह आपको शांत, अट्रैक्टिव और विजनरी बनाए रखेगा)

भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 1

अशुभ अंक (Unlucky Number): 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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