Aaj ka Makar Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मकर राशि के लोगों के लिए संतुलित निर्णय, आर्थिक प्रगति और सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना अधिक लाभदायक रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने से थकान नहीं होगी. संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने की संभावना है. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है. बाजार में नकदी का प्रवाह बेहतर रहेगा, जिससे कारोबार की गति बनी रहेगी और सप्लाई चेन भी सुचारु रूप से चलेगी. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. धैर्य और सही रणनीति से बड़ा लाभ मिल सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के काम की सराहना होगी. आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने का तरीका वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है. आने वाले समय में नई जिम्मेदारियां या अधिकार मिलने के संकेत हैं. लंबित कार्यों को बिना तनाव के समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों के योग बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिल सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सभी के साथ अच्छा समय बीतेगा. किसी करीबी मित्र की मदद से परिवार से जुड़ा कोई पुराना कार्य भी पूरा हो सकता है. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. निवेश से जुड़े फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं. आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत भी बढ़ेगी. धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नए विषयों को समझने में आसानी होगी. कलाकारों और डिजाइन से जुड़े लोगों की रचनात्मकता की सराहना हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

अशुभ अंक: 7

उपाय: आज भगवान शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

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