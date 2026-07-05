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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 5 July 2026: मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती, करियर में सम्मान और रिश्तों में खुशियां

Aaj ka Makar Rashifal 5 July 2026: मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती, करियर में सम्मान और रिश्तों में खुशियां

Capricorn Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार मकर राशि के लोगों के लिए धन, करियर, प्रेम और कारोबार में नई सफलता लेकर आएगा? जानिए आज किस क्षेत्र में किस्मत आपका साथ दे सकती है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मकर राशि के लोगों के लिए संतुलित निर्णय, आर्थिक प्रगति और सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना अधिक लाभदायक रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने से थकान नहीं होगी. संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने की संभावना है. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है. बाजार में नकदी का प्रवाह बेहतर रहेगा, जिससे कारोबार की गति बनी रहेगी और सप्लाई चेन भी सुचारु रूप से चलेगी. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. धैर्य और सही रणनीति से बड़ा लाभ मिल सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के काम की सराहना होगी. आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने का तरीका वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है. आने वाले समय में नई जिम्मेदारियां या अधिकार मिलने के संकेत हैं. लंबित कार्यों को बिना तनाव के समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों के योग बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिल सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सभी के साथ अच्छा समय बीतेगा. किसी करीबी मित्र की मदद से परिवार से जुड़ा कोई पुराना कार्य भी पूरा हो सकता है. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. निवेश से जुड़े फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं. आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत भी बढ़ेगी. धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नए विषयों को समझने में आसानी होगी. कलाकारों और डिजाइन से जुड़े लोगों की रचनात्मकता की सराहना हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
अशुभ अंक: 7
उपाय: आज भगवान शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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