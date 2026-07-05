Aaj ka Meen Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मीन राशि के लोगों के लिए धैर्य, समझदारी और संतुलित निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बचना बेहतर रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. अधिक जिम्मेदारियों के कारण दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी. खानपान में लापरवाही न करें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन सावधानी बरतने का है. किसी नई कमर्शियल डील, साझेदारी या नए कारोबार की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बाजार से भुगतान मिलने में देरी हो सकती है, जिससे नकदी की स्थिति प्रभावित हो सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और आर्थिक योजनाएं सोच-समझकर बनाएं. किसी भी व्यावसायिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच अवश्य करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर अचानक अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं. किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति के कारण आपको अतिरिक्त कार्य संभालना पड़ सकता है. कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहें और दूसरों के विवाद में हस्तक्षेप करने से बचें. शांत और व्यावहारिक रवैया अपनाने से आप हर चुनौती को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. बड़ों की बातों का सम्मान करें और छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचें. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें, ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें. प्रेम संबंधों में भी संयम और विश्वास बनाए रखना जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आय की तुलना में खर्च अधिक रहने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. उधार लेने या देने से पहले अच्छी तरह विचार करें. बड़े निवेश फिलहाल टालना आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा. बचत पर विशेष ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की जरूरत है. परीक्षा, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना जरूरी रहेगा. छोटी-सी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. नियमित अभ्यास और एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

अशुभ अंक: 6

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी.

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