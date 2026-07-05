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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 5 July 2026: मीन राशि वालों के लिए धैर्य, संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का दिन

Aaj ka Meen Rashifal 5 July 2026: मीन राशि वालों के लिए धैर्य, संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का दिन

Pisces Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार मीन राशि के लोगों के लिए आर्थिक, करियर और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है? जानिए आज किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मीन राशि के लोगों के लिए धैर्य, समझदारी और संतुलित निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बचना बेहतर रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. अधिक जिम्मेदारियों के कारण दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी. खानपान में लापरवाही न करें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन सावधानी बरतने का है. किसी नई कमर्शियल डील, साझेदारी या नए कारोबार की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बाजार से भुगतान मिलने में देरी हो सकती है, जिससे नकदी की स्थिति प्रभावित हो सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और आर्थिक योजनाएं सोच-समझकर बनाएं. किसी भी व्यावसायिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच अवश्य करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर अचानक अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं. किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति के कारण आपको अतिरिक्त कार्य संभालना पड़ सकता है. कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहें और दूसरों के विवाद में हस्तक्षेप करने से बचें. शांत और व्यावहारिक रवैया अपनाने से आप हर चुनौती को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. बड़ों की बातों का सम्मान करें और छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचें. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें, ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें. प्रेम संबंधों में भी संयम और विश्वास बनाए रखना जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आय की तुलना में खर्च अधिक रहने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. उधार लेने या देने से पहले अच्छी तरह विचार करें. बड़े निवेश फिलहाल टालना आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा. बचत पर विशेष ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की जरूरत है. परीक्षा, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना जरूरी रहेगा. छोटी-सी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. नियमित अभ्यास और एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
अशुभ अंक: 6
उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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