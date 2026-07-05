Aaj ka Kumbh Rashifal 5 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए सफलता, सम्मान और नई उपलब्धियों का शुभ दिन
Aquarius Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार कुंभ राशि के लोगों के लिए करियर, कारोबार, शिक्षा और परिवार में बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा? जानिए आज किन क्षेत्रों में मिलेगा विशेष लाभ.
Aaj ka Kumbh Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास, सफलता और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. हालांकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में पूरी जानकारी और विवेक का उपयोग करना उचित रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.
हेल्थ राशिफल
आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच पूरे दिन बनी रहेगी. ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य आसानी से पूरे कर पाएंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको फिट और सक्रिय बनाए रखेगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रहने के संकेत हैं. नए कॉन्ट्रैक्ट और व्यावसायिक समझौते आपके कारोबार का विस्तार कर सकते हैं. ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और नए कस्टमर भी तेजी से जुड़ सकते हैं. बाजार में आपके उत्पाद और सेवाओं की मांग बढ़ने से बिक्री में अच्छा इजाफा होने की संभावना है. व्यापार से जुड़ी योजनाएं भविष्य में बड़े लाभ का आधार बन सकती हैं.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. यदि किसी बड़ी कंपनी से नौकरी के प्रस्ताव या इंटरव्यू के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर सभी काम व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. किसी खास मेहमान के आने, पारिवारिक समारोह या सरप्राइज सेलिब्रेशन का अवसर मिल सकता है. जीवनसाथी और परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और व्यापार से अच्छा लाभ मिल सकता है. परिवार की जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर खर्च करने से भी संतोष मिलेगा. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए दिन रचनात्मकता से भरपूर रहेगा. आपकी कल्पनाशक्ति और प्रतिभा आपको नई पहचान दिला सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. कला, लेखन, संगीत और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों को प्रशंसा और सम्मान मिल सकता है.
भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: येलो
अशुभ अंक: 6
उपाय: आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या अनाज का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे.
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