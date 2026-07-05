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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 5 July 2026: धनु राशि वालों के लिए नई सफलता, आर्थिक उन्नति और शानदार अवसरों का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 5 July 2026: धनु राशि वालों के लिए नई सफलता, आर्थिक उन्नति और शानदार अवसरों का दिन

Saggitarius Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार धनु राशि के लोगों के लिए करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में नई खुशखबरी लेकर आएगा? जानिए आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन धनु राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास, नई उपलब्धियों और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पूरी जानकारी और विवेक का उपयोग करना उचित रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है. आप पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे. मानसिक तनाव कम रहेगा और कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर पाएंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपकी फिटनेस को बेहतर बनाए रखेगा. सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद लाभदायक रह सकता है. स्टार्टअप, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को नई फंडिंग, निवेश या बड़े समझौते का अवसर मिल सकता है. नए एग्रीमेंट्स और साझेदारी के लिए समय अनुकूल रहेगा. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, जिससे कारोबार का विस्तार होगा. आय में वृद्धि के साथ भविष्य की योजनाओं के लिए धन बचाने का अवसर भी मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों की कार्यशैली आज सभी को प्रभावित कर सकती है. आपका कोई नया विचार या स्मार्ट समाधान कंपनी के लिए समय और धन दोनों की बचत कर सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. कठिन प्रोजेक्ट भी आपकी रचनात्मक सोच के कारण समय पर पूरे हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार और दोस्तों के साथ समय बेहद सुखद रहेगा. घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा और अपने करीबी लोगों के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय में प्रेरित करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन बेहद शुभ रहने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और कारोबार से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. यदि भविष्य के लिए निवेश या बचत की योजना बना रहे हैं तो आज की गई योजना लाभदायक साबित हो सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नए विषयों को समझने में आसानी होगी. कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
अशुभ अंक: 2
उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद लोगों को चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और करियर व कारोबार में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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