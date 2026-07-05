Aaj ka Dhanu Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन धनु राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास, नई उपलब्धियों और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पूरी जानकारी और विवेक का उपयोग करना उचित रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है. आप पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे. मानसिक तनाव कम रहेगा और कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर पाएंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपकी फिटनेस को बेहतर बनाए रखेगा. सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद लाभदायक रह सकता है. स्टार्टअप, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को नई फंडिंग, निवेश या बड़े समझौते का अवसर मिल सकता है. नए एग्रीमेंट्स और साझेदारी के लिए समय अनुकूल रहेगा. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, जिससे कारोबार का विस्तार होगा. आय में वृद्धि के साथ भविष्य की योजनाओं के लिए धन बचाने का अवसर भी मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों की कार्यशैली आज सभी को प्रभावित कर सकती है. आपका कोई नया विचार या स्मार्ट समाधान कंपनी के लिए समय और धन दोनों की बचत कर सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. कठिन प्रोजेक्ट भी आपकी रचनात्मक सोच के कारण समय पर पूरे हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार और दोस्तों के साथ समय बेहद सुखद रहेगा. घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा और अपने करीबी लोगों के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय में प्रेरित करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन बेहद शुभ रहने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और कारोबार से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. यदि भविष्य के लिए निवेश या बचत की योजना बना रहे हैं तो आज की गई योजना लाभदायक साबित हो सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नए विषयों को समझने में आसानी होगी. कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

अशुभ अंक: 2

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद लोगों को चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और करियर व कारोबार में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

