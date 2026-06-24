Aaj ka Mesh Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

परिध योग बनने से प्रोडक्ट की इमेज हाई रेजोल्यूशन और बेहतरीन क्वालिटी की होने से बिजनेसमैन को बड़ा मुनाफा मिलने के सुंदर आसार दिख रहे हैं. व्यापारियों को वर्तमान समय की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में खुद को पूरी तरह अपडेट रखना होगा, क्योंकि तकनीक के माध्यम से ही बिजनेस का बड़ा विस्तार संभव हो सकेगा. बाजार में डीलर को मनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफी प्रयासों के बाद ही बात बनेगी जिससे आपके स्टॉक की शॉर्टेज दूर होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बौद्धिक क्षमता के बल पर तरक्की की राह आसान करने का साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आपको काम को पूरा करने के लिए केवल शारीरिक मेहनत का नहीं बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करना होगा, तभी साख मजबूत होगी. वर्क एफिशिएंसी (कार्यक्षमता) को बढ़ाने के लिए एंप्लॉयड पर्सन आधुनिक टूल्स का उपयोग करें; आप अपने तय टारगेट को साधने और हाथ आए अवसरों को भुनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए आज का दिन सुस्ती को त्याग कर सक्रिय होने का कड़ा संकेत दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज हर हाल में 'आलस्य' (लेजिनेस) से पूरी तरह बचना चाहिए; क्योंकि आपकी आज की गई सुस्ती आपको क्लास के अन्य सहपाठियों से काफी पीछे धकेल सकती है, इसलिए नियमित टाइम टेबल का पालन करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन जीवनसाथी का भरपूर संबल और सहयोग दिलाने वाला साबित होगा. आज घरेलू मोर्चे पर परिवार के प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारियों (रेस्पोंसिबिलिटी) को समय पर पूरा करने में आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा; उनके साथ और संरक्षण से आप कई जटिल घरेलू अटके कामों को पूरा करने में सफल होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह है कि स्वयं को पूरी तरह फिट रखने के लिए जिम, मॉर्निंग वॉक और नियमित व्यायाम (Exercise) करते रहें; इससे आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा और आप दफ्तर में अपना बेस्ट दे पाएंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज सातवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और परिध योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध, पानी और सफेद चंदन अर्पित करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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