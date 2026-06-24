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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 24 June 2026: मेष राशि परिध योग से प्रोडक्ट विजुअल्स लाएंगे बंपर मुनाफा, टेक्नोलॉजी से होगा बिजनेस का विस्तार

Aaj ka Mesh Rashifal 24 June 2026: मेष राशि परिध योग से प्रोडक्ट विजुअल्स लाएंगे बंपर मुनाफा, टेक्नोलॉजी से होगा बिजनेस का विस्तार

Aries Horoscope 24 June 2026:परिध योग से मेष राशि वालों के हाई रेजोल्यूशन ब्रांड विजुअल्स लाएंगे बंपर मुनाफा, क्या बुधवार को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से होगा बिजनेस का विस्तार? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
परिध योग बनने से प्रोडक्ट की इमेज हाई रेजोल्यूशन और बेहतरीन क्वालिटी की होने से बिजनेसमैन को बड़ा मुनाफा मिलने के सुंदर आसार दिख रहे हैं. व्यापारियों को वर्तमान समय की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में खुद को पूरी तरह अपडेट रखना होगा, क्योंकि तकनीक के माध्यम से ही बिजनेस का बड़ा विस्तार संभव हो सकेगा. बाजार में डीलर को मनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफी प्रयासों के बाद ही बात बनेगी जिससे आपके स्टॉक की शॉर्टेज दूर होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बौद्धिक क्षमता के बल पर तरक्की की राह आसान करने का साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आपको काम को पूरा करने के लिए केवल शारीरिक मेहनत का नहीं बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करना होगा, तभी साख मजबूत होगी. वर्क एफिशिएंसी (कार्यक्षमता) को बढ़ाने के लिए एंप्लॉयड पर्सन आधुनिक टूल्स का उपयोग करें; आप अपने तय टारगेट को साधने और हाथ आए अवसरों को भुनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए आज का दिन सुस्ती को त्याग कर सक्रिय होने का कड़ा संकेत दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज हर हाल में 'आलस्य' (लेजिनेस) से पूरी तरह बचना चाहिए; क्योंकि आपकी आज की गई सुस्ती आपको क्लास के अन्य सहपाठियों से काफी पीछे धकेल सकती है, इसलिए नियमित टाइम टेबल का पालन करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन जीवनसाथी का भरपूर संबल और सहयोग दिलाने वाला साबित होगा. आज घरेलू मोर्चे पर परिवार के प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारियों (रेस्पोंसिबिलिटी) को समय पर पूरा करने में आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा; उनके साथ और संरक्षण से आप कई जटिल घरेलू अटके कामों को पूरा करने में सफल होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह है कि स्वयं को पूरी तरह फिट रखने के लिए जिम, मॉर्निंग वॉक और नियमित व्यायाम (Exercise) करते रहें; इससे आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा और आप दफ्तर में अपना बेस्ट दे पाएंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज सातवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और परिध योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध, पानी और सफेद चंदन अर्पित करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
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