Aaj ka Vrischhik Rashifal 4 July 2026: दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी सतर्क रहने और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे भाव में गोचर करेंगे. साथ ही कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. शुभ कार्यों और शांतिपूर्ण उपायों के लिए आज दो विशेष समय उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस वर्जित समय में कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय फैसला न लें.

आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. ग्रह गोचर विपरीत होने से आज आपको अपने बिजनेस विस्तार के लिए कोई बड़ा लोन लेने या भारी इन्वेस्टमेंट करने से पूरी तरह बचना चाहिए. अभी समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए मार्केट की स्थिति को ठीक से भांपने के बाद ही कोई कदम बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र पर स्टाफ या लेबर की लापरवाही के कारण आपके किसी बड़े ऑर्डर की सप्लाई में देरी आ सकती है, इसलिए आज खुद वर्कप्लेस पर मौजूद रहकर काम की निगरानी करें और क्वालिटी चेक जरूर करें. बिजनेसमैन को आज अपने फाइनेंस मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अचानक कुछ अनचाहे एक्सपेंडिचर यानी फालतू के खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जो आपका बजट बिगाड़ सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में काफी अनुशासन और सतर्कता बनाए रखनी होगी. कार्यक्षेत्र में आपके पेंडिंग पड़े कामों की वजह से आज सीनियर्स या बॉस से पूछताछ हो सकती है, इसलिए आज सबसे पहले अपने पुराने और अधूरे टास्क को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से कंपनी के फंड्स, गैजेट्स या अन्य महत्वपूर्ण रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत संभलकर करें, आपकी किसी छोटी लापरवाही से कंपनी का आर्थिक नुकसान हो सकता है. राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आज अपनी छवि को लेकर सावधान रहना होगा, विरोधी आपकी किसी बात का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बहुत सावधानी बरतने का है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आज किसी परीक्षा का फॉर्म भरते समय या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से री-चेक करें. आज के दिन की गई एक छोटी सी मानवीय भूल आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी पेपर सबमिट न करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से आज घर में प्रॉपर्टी या किसी पुरानी ज़मीन को लेकर कोई बड़ा विवाद सामने आ सकता है. पैसों के लेन-देन या घरेलू बजट को लेकर लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ तीखी बहस होने के योग हैं. बेहतर होगा कि गुस्से में बात बढ़ाने के बजाय शांति से बैठकर घर के जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं और मिलकर कोई समझदारी भरा फैसला लें.

सेहत के लिहाज से आज चौथे भाव का चंद्रमा और ग्रहण दोष आपकी माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट ला सकता है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी. मानसिक तनाव और अत्यधिक भागदौड़ के कारण आपको खुद भी छाती में जकड़न, एंग्जायटी या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. आज के दिन भारी भोजन से बचें और खुद को तनावमुक्त रखने के लिए ध्यान का सहारा लें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): क्रीम (Cream) - यह रंग आज आपकी मानसिक उथल-पुथल को शांत रखने में मदद करेगा.

क्रीम (Cream) - यह रंग आज आपकी मानसिक उथल-पुथल को शांत रखने में मदद करेगा. भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 6

6 अशुभ अंक (Unlucky Number): 3 (आज इस अंक से जुड़े वित्तीय लेन-देन और फैसलों से दूरी बनाकर रखें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

शनिवार के दिन वृश्चिक राशि वालों को ग्रहण दोष और चौथे भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शाम के समय सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए. इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या काली उड़द की दाल का दान करें. ऐसा करने से आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी.

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