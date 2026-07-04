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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 4 July 2026: वृश्चिक राशि वाले आज रहें बेहद सावधान, चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बढ़ा सकता है मुश्किलें

Vrishchik Rashifal 4 July 2026: वृश्चिक राशि वाले आज रहें बेहद सावधान, चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बढ़ा सकता है मुश्किलें

Scorpio Horoscope 4 July 2026: वृश्चिक राशि के 4थ हाउस में चंद्रमा का गोचर प्रॉपर्टी विवाद बढ़ाएगा और क्या चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बिजनेस में भारी निवेश करने पर बड़ा नुकसान करा सकता है?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Vrischhik Rashifal 4 July 2026: दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी सतर्क रहने और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे भाव में गोचर करेंगे. साथ ही कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. शुभ कार्यों और शांतिपूर्ण उपायों के लिए आज दो विशेष समय उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस वर्जित समय में कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय फैसला न लें.

आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. ग्रह गोचर विपरीत होने से आज आपको अपने बिजनेस विस्तार के लिए कोई बड़ा लोन लेने या भारी इन्वेस्टमेंट करने से पूरी तरह बचना चाहिए. अभी समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए मार्केट की स्थिति को ठीक से भांपने के बाद ही कोई कदम बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र पर स्टाफ या लेबर की लापरवाही के कारण आपके किसी बड़े ऑर्डर की सप्लाई में देरी आ सकती है, इसलिए आज खुद वर्कप्लेस पर मौजूद रहकर काम की निगरानी करें और क्वालिटी चेक जरूर करें. बिजनेसमैन को आज अपने फाइनेंस मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अचानक कुछ अनचाहे एक्सपेंडिचर यानी फालतू के खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जो आपका बजट बिगाड़ सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में काफी अनुशासन और सतर्कता बनाए रखनी होगी. कार्यक्षेत्र में आपके पेंडिंग पड़े कामों की वजह से आज सीनियर्स या बॉस से पूछताछ हो सकती है, इसलिए आज सबसे पहले अपने पुराने और अधूरे टास्क को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से कंपनी के फंड्स, गैजेट्स या अन्य महत्वपूर्ण रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत संभलकर करें, आपकी किसी छोटी लापरवाही से कंपनी का आर्थिक नुकसान हो सकता है. राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आज अपनी छवि को लेकर सावधान रहना होगा, विरोधी आपकी किसी बात का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बहुत सावधानी बरतने का है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आज किसी परीक्षा का फॉर्म भरते समय या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से री-चेक करें. आज के दिन की गई एक छोटी सी मानवीय भूल आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी पेपर सबमिट न करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से आज घर में प्रॉपर्टी या किसी पुरानी ज़मीन को लेकर कोई बड़ा विवाद सामने आ सकता है. पैसों के लेन-देन या घरेलू बजट को लेकर लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ तीखी बहस होने के योग हैं. बेहतर होगा कि गुस्से में बात बढ़ाने के बजाय शांति से बैठकर घर के जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं और मिलकर कोई समझदारी भरा फैसला लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज चौथे भाव का चंद्रमा और ग्रहण दोष आपकी माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट ला सकता है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी. मानसिक तनाव और अत्यधिक भागदौड़ के कारण आपको खुद भी छाती में जकड़न, एंग्जायटी या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. आज के दिन भारी भोजन से बचें और खुद को तनावमुक्त रखने के लिए ध्यान का सहारा लें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): क्रीम (Cream) - यह रंग आज आपकी मानसिक उथल-पुथल को शांत रखने में मदद करेगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 6
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 3 (आज इस अंक से जुड़े वित्तीय लेन-देन और फैसलों से दूरी बनाकर रखें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

शनिवार के दिन वृश्चिक राशि वालों को ग्रहण दोष और चौथे भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शाम के समय सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए. इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या काली उड़द की दाल का दान करें. ऐसा करने से आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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