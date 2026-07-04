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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 4 July 2026: तुला राशि वालों के लिए धन लाभ का शनिवार, ई-कॉमर्स और विदेशी व्यापार से होगा तगड़ा मुनाफा

Tula Rashifal 4 July 2026: तुला राशि वालों के लिए धन लाभ का शनिवार, ई-कॉमर्स और विदेशी व्यापार से होगा तगड़ा मुनाफा

Libra Horoscope 4 July 2026: तुला राशि के 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर क्या ई-कॉमर्स बिजनेस में तगड़ा मुनाफा दिलाएगा और क्या प्रीति योग के प्रभाव से पुराना टारगेट पूरा होने पर आज मोटा इंसेंटिव मिलेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 4 July 2026: दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग तुला राशि के जातकों के लिए बौद्धिक विकास और आर्थिक मजबूती लेकर आने वाला है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का बेहद शुभ प्रभाव मिलने जा रहा है. तुला राशि वालों के लिए आज चंद्रमा पांचवें भाव में गोचर करेंगे, जो ज्ञान और संतान का भाव है. आज के दिन शुभ कार्यों और महत्वपूर्ण निवेश के लिए दो विशेष समय उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कामों की शुरुआत करने से बचें.

आइए जानते हैं तुला राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है. जो लोग फॉरेन बिजनेस, ऑनलाइन ई-कॉमर्स या बाहरी शहरों से जुड़े व्यापार में सक्रिय हैं, उन्हें आज उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा. नए विदेशी क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ना चाहेंगे जिससे आपके काम का विस्तार होगा. बाजार में आपकी बिजनेस पार्टी या पार्टनर्स के साथ मिलकर लिया गया कोई भी बोल्ड डिसीजन आज आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. दोनों के बीच आपसी समझ और तालमेल बेहतरीन रहेगा. वीकेंड पर आपका स्टॉक और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इतना परफेक्ट रहेगा कि सही समय पर माल की सप्लाई होने से बड़े क्लाइंट्स आपसे बेहद खुश रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों, विशेषकर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आया है. आपके द्वारा किए गए पुराने प्रयास या टारगेट आज पूरे हो सकते हैं, जिससे आपको मोटा इंसेंटिव मिलने के मजबूत योग हैं. आपकी मेहनत सीधे आपकी बैंक पासबुक में दिखाई देगी. वीकेंड पर आज ऑफिस में आपका काम का मैनेजमेंट इतना शानदार रहेगा कि सारा काम समय से पहले ही खत्म हो जाएगा. इसके बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने शौक के लिए भरपूर वक्त निकाल पाएंगे. ग्रहों का गोचर राजनेताओं और समाजसेवियों के पक्ष में बना हुआ है, जिससे धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. आप मानसिक रूप से बेहद संतुष्ट और रिलैक्स महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक अच्छे और समर्पित स्टूडेंट की तरह गुजारने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा. जो छात्र मैथ्स, साइंस या किसी भी कठिन विषय की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें परेशानियां आ रही थीं, वे आज किसी सीनियर या मेंटर की मदद से दूर हो जाएंगी. पढ़ाई को लेकर आपके मन में जो भी डर बना हुआ था, वह आज पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा. घर के सभी सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा. आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की बड़ी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए भी आज का दिन आपसी विश्वास को बढ़ाने वाला साबित होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज का दिन तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से शांत और खुश रखेगा. सकारात्मक विचारों के प्रवाह से आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी. हालांकि, वीकेंड पर काम समय से पहले खत्म होने के बाद भी देर रात तक जागने से बचें, ताकि आपकी स्लीप साइकिल खराब न हो. हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपकी सेहत को और भी दुरुस्त रखेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): येलो (Yellow) - यह रंग आज आपके ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 5
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 1 (आज इस अंक से जुड़े बड़े निवेशों और फैसलों में सावधानी बरतें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

शनिवार के दिन पांचवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए आज शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इसके साथ ही शनि देव की कृपा पाने के लिए किसी गरीब छात्र को उसकी पढ़ाई से जुड़ी सामग्री (जैसे किताबें या पेन) दान करें. ऐसा करने से आपके करियर और आर्थिक जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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