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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVirgo Horoscope 4 July 2026: 6वें भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा कन्या राशि का वर्चस्व, मार्केट में कंपीटीटर्स को पछाड़कर सेट करेंगे मोनोपॉली

Virgo Horoscope 4 July 2026: 6वें भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा कन्या राशि का वर्चस्व, मार्केट में कंपीटीटर्स को पछाड़कर सेट करेंगे मोनोपॉली

Virgo Horoscope 4 July 2026: कन्या राशि के 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर और क्या सुनफा योग के प्रभाव से नया बिजनेस शुरू करने के शुभ मुहूर्त में रखी गई नींव भविष्य में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करेगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 4 July 2026: दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ और नई शुरुआत के संकेत दे रहा है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है. कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे पुरानी बीमारियों और दुश्मनों पर आपकी जीत तय है. नया बिजनेस वेंचर शुरू करने के लिए आज दो विशेष समय हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केट में अपना दबदबा कायम करने का है. बिजनेस करने वाले जातकों को आज किसी बड़े इंटरनेशनल कॉर्पोरेट, मल्टीनेशनल कंपनी या किसी नामी ब्रांड के साथ टाई-अप करने का शानदार मौका मिल सकता है. मार्केट के टफ कंपटीशन में आज आप अपनी यूनिक स्ट्रेटजी और बेहतरीन प्राइजिंग की बदौलत अपने सभी कंपीटीटर्स को काफी पीछे छोड़ देंगे, जिससे बाजार में आपकी मोनोपॉली सेट होगी. अगर आप कोई नया बिजनेस या नया वेंचर स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे के बीच का समय आपके लिए सबसे बेस्ट है. आज रखी गई बिजनेस की नींव भविष्य में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन को आज उनकी ड्रीम कंपनी से सीधे जॉब ऑफर या लेटर ऑफ इंटेंट मिल सकता है. इस नई नौकरी में पैकेज और डेसिग्नेशन दोनों ही आपकी उम्मीद से बहुत बेहतर होने वाले हैं. ऑफिस में जूनियर स्टाफ और इंटर्न्स आज आपकी गाइडेंस और मेंटरशिप में काम करना बहुत पसंद करेंगे, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी एक मजबूत लीडर और गुरु की छवि बनेगी. कला और संगीत से जुड़े लोगों को किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म या बड़े एल्बम के लिए साइन किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर चमकने का रास्ता साफ होगा. राजनेताओं और समाजसेवियों के लिए भाग्य का दरवाजा पूरी तरह खुला है, रुके हुए काम बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है. जो छात्र इंटरनेशनल स्टडीज, फॉरेन लैंग्वेज या ग्लोबल लेवल के किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. छठे भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक क्षमता और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाएगा, जिससे आप किसी भी प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हावी रहेंगे. पढ़ाई में आपका फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज घर में सुख-शांति और सकारात्मकता का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थ स्थल या किसी बहुत ही पवित्र पारिवारिक समारोह में जाने का सुंदर योग बन रहा है. इससे घर के माहौल में पॉजिटिविटी आएगी और आपसी रिश्ते और ज्यादा हील होंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा और वे आपकी हर व्यावसायिक और व्यक्तिगत सफलता में आपका पूरा साथ देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है. चन्द्रमा के छठे भाव में मजबूत स्थिति में होने से आपको किसी पुरानी और लंबे समय से चली आ रही बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है. आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज होगी और आप खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से बेहद एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित खान-पान को शामिल रखना आपके लिए लगातार फायदेमंद बना रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): ऑरेंज (Orange) - यह रंग आज आपकी हीलिंग और डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करेगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 3
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 6 (आज इस अंक से जुड़े बड़े आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

शनिवार के दिन छठे भाव के चंद्रमा का शुभ फल पाने और ग्रहण दोष के प्रभाव को पूरी तरह शांत करने के लिए आज शाम के समय शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और उसे गरीब बच्चों में बांट दें. ऐसा करने से आपके करियर और बिजनेस के सभी रास्ते बिना किसी बाधा के खुल जाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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