Meen Rashifal 4 July 2026: आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य का पूरा साथ और सामाजिक प्रतिष्ठा लेकर आने वाला है. चन्द्रमा 12th हाउस में होने से कानूनी दांवपेच को सिखें.

ग्रह गोचर की स्थिति आज पूरी तरह आपके पक्ष में बनी हुई है, जो आपके व्यापार और करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी. दिन की शुभता का पूरा लाभ उठाने के लिए आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त नोट करना न भूलें. आइए जानते हैं मीन राशि का आज का विस्तृत राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए तरक्की और शानदार मुनाफे के द्वार खोलने वाला है. ग्रह गोचर आपके पूरी तरह पक्ष में होने से आज यदि आप अपने किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन या मार्केटिंग (Product Advertisement) करते हैं, तो उससे आपको बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स और बंपर आर्थिक लाभ मिलेगा. यदि आप किसी पुराने मित्र, भाई के साथ मिलकर या फिर स्वयं के दम पर कोई नया बिजनेस (New Business) स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपना परचम लहराने का है. आज का पूरा दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा. ऑफिस के बड़े अधिकारी आपकी असाधारण समझदारी और सूझबूझ की जमकर सराहना करेंगे, हालांकि आपकी इस तरक्की को देखकर आपके कुछ विरोधियों को यह बात पचेगी नहीं, इसलिए गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें. आज ऑफिस में किसी सहकर्मी या जरूरतमंद की आगे बढ़कर मदद करने से आपको कार्यस्थल पर एक विशेष पहचान मिलेगी और आपके मन को एक अद्भुत आंतरिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी. दफ्तर में आज आपको अपने को-वर्कर (सहकर्मियों), सीनियर्स और जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता मजबूत होगी और आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में जबरदस्त गति आएगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और आध्यात्मिक शांति से भरा रहेगा. चन्द्रमा के नवम भाव में होने से आज आप सोशियली काफी एक्टिव (Socially Active) रहेंगे और सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा. घर में एक प्रेमपूर्ण और धार्मिक माहौल बना रहेगा. आज आपका मन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा देने का होगा, जिससे संतान पक्ष से मन खुश रहेगा. माता-पिता का विशेष आशीर्वाद और सहयोग आज आपको हर कदम पर मिलेगा, जिससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है. भाग्य भाव का चन्द्रमा आपको मानसिक रूप से चिंताओं से मुक्त और प्रसन्न रखेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग और काम में मिल रही लगातार सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे शारीरिक रूप से भी आप खुद को फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Person) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता लेकर आ सकता है. आज आप अपने-अपने फील्ड में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करेंगे. आपकी इस बड़ी कामयाबी को देखते हुए समाज या किसी प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जा सकता है.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद रंग)

व्हाइट (सफेद रंग) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के प्रकोप से बचने और भाग्य को मजबूत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें. शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं. चींटियों को आटा डालना आपके भाग्य में चार चांद लगाएगा.

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