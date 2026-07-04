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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 4 july 2026: मीन राशि वालों का चमकेगा भाग्य, शनिवार को चन्द्रमा कराएगा बंपर मुनाफा

Meen Rashifal 4 july 2026: मीन राशि वालों का चमकेगा भाग्य, शनिवार को चन्द्रमा कराएगा बंपर मुनाफा

Pisces Horoscope 4 July 2026: मीन राशि के भाग्य भाव में चन्द्रमा का गोचर क्या बड़ा चमत्कार करेगा? क्या शुभ मुहूर्त में नया व्यापार दिलाएगा अंधाधुंध पैसा और समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान? जानिए राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Meen Rashifal 4 July 2026: आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य का पूरा साथ और सामाजिक प्रतिष्ठा लेकर आने वाला है. चन्द्रमा 12th हाउस में होने से कानूनी दांवपेच को सिखें.

ग्रह गोचर की स्थिति आज पूरी तरह आपके पक्ष में बनी हुई है, जो आपके व्यापार और करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी. दिन की शुभता का पूरा लाभ उठाने के लिए आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त नोट करना न भूलें. आइए जानते हैं मीन राशि का आज का विस्तृत राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए तरक्की और शानदार मुनाफे के द्वार खोलने वाला है. ग्रह गोचर आपके पूरी तरह पक्ष में होने से आज यदि आप अपने किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन या मार्केटिंग (Product Advertisement) करते हैं, तो उससे आपको बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स और बंपर आर्थिक लाभ मिलेगा. यदि आप किसी पुराने मित्र, भाई के साथ मिलकर या फिर स्वयं के दम पर कोई नया बिजनेस (New Business) स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है. 

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपना परचम लहराने का है. आज का पूरा दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा. ऑफिस के बड़े अधिकारी आपकी असाधारण समझदारी और सूझबूझ की जमकर सराहना करेंगे, हालांकि आपकी इस तरक्की को देखकर आपके कुछ विरोधियों को यह बात पचेगी नहीं, इसलिए गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें. आज ऑफिस में किसी सहकर्मी या जरूरतमंद की आगे बढ़कर मदद करने से आपको कार्यस्थल पर एक विशेष पहचान मिलेगी और आपके मन को एक अद्भुत आंतरिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी. दफ्तर में आज आपको अपने को-वर्कर (सहकर्मियों), सीनियर्स और जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता मजबूत होगी और आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में जबरदस्त गति आएगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और आध्यात्मिक शांति से भरा रहेगा. चन्द्रमा के नवम भाव में होने से आज आप सोशियली काफी एक्टिव (Socially Active) रहेंगे और सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा. घर में एक प्रेमपूर्ण और धार्मिक माहौल बना रहेगा. आज आपका मन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा देने का होगा, जिससे संतान पक्ष से मन खुश रहेगा. माता-पिता का विशेष आशीर्वाद और सहयोग आज आपको हर कदम पर मिलेगा, जिससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है. भाग्य भाव का चन्द्रमा आपको मानसिक रूप से चिंताओं से मुक्त और प्रसन्न रखेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग और काम में मिल रही लगातार सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे शारीरिक रूप से भी आप खुद को फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Person) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता लेकर आ सकता है. आज आप अपने-अपने फील्ड में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करेंगे. आपकी इस बड़ी कामयाबी को देखते हुए समाज या किसी प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जा सकता है.

  • भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 5
  • अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के प्रकोप से बचने और भाग्य को मजबूत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें. शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं. चींटियों को आटा डालना आपके भाग्य में चार चांद लगाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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