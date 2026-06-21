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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 21 June 2026: मेष राशि सिद्धि योग से लॉन्च होगा नया बिजनेस वेंचर, पुराने अटके प्रोजेक्ट्स से होगा बंपर लाभ

Aaj ka Mesh Rashifal 21 June 2026: मेष राशि सिद्धि योग से लॉन्च होगा नया बिजनेस वेंचर, पुराने अटके प्रोजेक्ट्स से होगा बंपर लाभ

Aries Horoscope 21 June 2026: क्या आज मेष राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा? जानिए कैसे सिद्धि योग करियर, धन, परिवार और शिक्षा के क्षेत्र में नई सफलता दिला सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं. लंबे समय से जिस नए बिजनेस वेंचर को शुरू करने की योजना बना रहे थे, उसे लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है. व्यापार में किसी नए पार्टनर, क्लाइंट या निवेशक के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है. मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी और पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. रुका हुआ धन प्राप्त होने या किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं. भविष्य की योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. ऑफिस में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी. लंबे समय से लंबित कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके सहयोग से पूरा हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित रहेंगे. दोपहर के बाद कुछ चुनौतियां या अचानक कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और आत्मविश्वास हर स्थिति को संभालने में मदद करेगा. मार्केटिंग, सेल्स और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को टीम का भरपूर सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान और एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. लाइब्रेरी या शांत वातावरण में अध्ययन करने से विशेष लाभ होगा. कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी और सिलेबस का बड़ा हिस्सा पूरा करने में सफलता मिलेगी. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. परिवार की एकता और खुशहाली को प्राथमिकता देना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी संतुलित और सकारात्मक रहेगा. मानसिक रूप से आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. व्यापारिक और करियर संबंधी उपलब्धियों से आत्मसंतोष मिलेगा. ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा और दिनभर सक्रिय बने रहेंगे. हालांकि शाम के समय थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 1
अभाग्यशाली अंक: 6

उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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