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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 14 May 2026: मेष राशि विष दोष और ग्रहों के गोचर से व्यापार में आएगी रुकावट, लव लाइफ में सावधानी

Aaj Ka Mesh Rashifal 14 May 2026: मेष राशि विष दोष और ग्रहों के गोचर से व्यापार में आएगी रुकावट, लव लाइफ में सावधानी

Aries Horoscope 14 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 14 May 2026: गुरुवार का दिन ग्रहों के बड़े बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है. आज सुबह 10:53 पर शुक्र का मिथुन राशि में और दोपहर 12:32 पर बुध का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है. पंचांग के अनुसार, सुबह 11:21 तक द्वादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा. आज रात्रि 10:34 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा.

आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक योग का प्रभाव रहेगा. हालांकि, रात्रि 10:34 तक चंद्रमा मीन राशि में रहकर शनि के साथ विष दोष बनाएंगे. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. कच्चे माल की कमी बिजनेसमैन के प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती है, जिससे ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने में अड़चन आएगी. आपकी बनाई गई कुछ योजनाओं को बाजार में वैसा प्रतिसाद नहीं मिलेगा जैसी आपने उम्मीद की थी, जिससे आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से आपको कानूनी बारीकियों और दांवपेच को समझने पर ध्यान देना चाहिए.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज का माहौल चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में कुछ को-वर्कर आपके विरुद्ध बॉस या सीनियर्स को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं. रात्रि 10:34 तक विष दोष के प्रभाव के कारण मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को आज क्लाइंट्स की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें; रात के बाद स्थितियां सुधरने लगेंगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संयम का है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना या नई तैयारी शुरू करना बहुत अनुकूल नहीं रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक और निजी जीवन में आज का दिन सतर्क रहने का है. लव लाइफ में अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पार्टनर के साथ अनबन की आशंका है. वाणी पर संयम रखें और विवादों को बढ़ने न दें. समाज सेवा में किसी भी तरह के दिखावे से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में आज आपका शरीर विश्राम की मांग कर रहा है. किसी भी तरह की शारीरिक चुनौती या भारी काम को स्वीकार न करें. थकान और मानसिक दबाव आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त आराम और योग का सहारा लें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: सुनहरा (Golden)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 May 2026 03:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
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