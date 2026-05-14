Aaj ka Mesh Rashifal 14 May 2026: गुरुवार का दिन ग्रहों के बड़े बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है. आज सुबह 10:53 पर शुक्र का मिथुन राशि में और दोपहर 12:32 पर बुध का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है. पंचांग के अनुसार, सुबह 11:21 तक द्वादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा. आज रात्रि 10:34 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा.

आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक योग का प्रभाव रहेगा. हालांकि, रात्रि 10:34 तक चंद्रमा मीन राशि में रहकर शनि के साथ विष दोष बनाएंगे. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. कच्चे माल की कमी बिजनेसमैन के प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती है, जिससे ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने में अड़चन आएगी. आपकी बनाई गई कुछ योजनाओं को बाजार में वैसा प्रतिसाद नहीं मिलेगा जैसी आपने उम्मीद की थी, जिससे आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से आपको कानूनी बारीकियों और दांवपेच को समझने पर ध्यान देना चाहिए.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज का माहौल चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में कुछ को-वर्कर आपके विरुद्ध बॉस या सीनियर्स को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं. रात्रि 10:34 तक विष दोष के प्रभाव के कारण मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को आज क्लाइंट्स की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें; रात के बाद स्थितियां सुधरने लगेंगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संयम का है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना या नई तैयारी शुरू करना बहुत अनुकूल नहीं रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक और निजी जीवन में आज का दिन सतर्क रहने का है. लव लाइफ में अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पार्टनर के साथ अनबन की आशंका है. वाणी पर संयम रखें और विवादों को बढ़ने न दें. समाज सेवा में किसी भी तरह के दिखावे से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज आपका शरीर विश्राम की मांग कर रहा है. किसी भी तरह की शारीरिक चुनौती या भारी काम को स्वीकार न करें. थकान और मानसिक दबाव आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त आराम और योग का सहारा लें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सुनहरा (Golden)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

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