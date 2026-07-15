Aaj ka Mesh Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता के साथ काम करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने और भरोसेमंद ग्राहक के साथ छोटी-सी बात पर विवाद होने से व्यावसायिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं. यदि आप मंडी या थोक बाजार से जुड़े हैं, तो माल के दाम में अचानक गिरावट के कारण पुराने स्टॉक पर नुकसान उठाना पड़ सकता है. नया व्यापार शुरू करने या किसी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं, तो दस्तावेजों और पैसों के लेन-देन की पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही फैसला लें. जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऑफिस के कंप्यूटर या सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से जरूरी फाइलें प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप जरूर रखें. नई नौकरी शुरू करने वालों को शुरुआती दिन में कार्यस्थल का माहौल थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन धैर्य और सकारात्मक व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी. कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी चोट या मोच प्रदर्शन पर असर डाल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा. बाजार की परिस्थितियां आपके लाभ को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए बड़े निवेश या नई साझेदारी से फिलहाल बचें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें. पुराने भुगतान मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से स्थिति जल्द सामान्य होगी.

लव और फैमिली राशिफल

चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से परिवार में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. माता के साथ किसी बात पर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करें और दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर करें. प्रेम संबंधों में अतीत की कोई बात सामने आने से पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है. किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले खुलकर बातचीत करें. संयम और विश्वास रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज लापरवाही से बचना होगा. खिलाड़ियों और शारीरिक मेहनत करने वालों को पैरों में चोट या मोच आने की आशंका है. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और योग या ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. संतुलित भोजन और समय पर नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी. तकनीकी समस्याएं या मन का भटकाव पढ़ाई पर असर डाल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना चाहिए. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

उपाय

सुबह उठकर सबसे पहले माता के चरण स्पर्श करें और उन्हें हरे रंग की मिठाई अर्पित करें. इसके बाद चंद्रदेव का स्मरण करते हुए "ॐ सोमाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा, मन शांत रहेगा और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.