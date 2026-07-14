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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 15 July 2026: मकर राशि वालों की लव लाइफ में लौटेगा रोमांस, जीवनसाथी पूरा कर सकता है दिल की पुरानी ख्वाहिश

Aaj ka Love Rashifal 15 July 2026: मकर राशि वालों की लव लाइफ में लौटेगा रोमांस, जीवनसाथी पूरा कर सकता है दिल की पुरानी ख्वाहिश

Love Horoscope 15 July 2026: मकर राशि वालों की लव लाइफ में रोमांस नई ऊंचाई पर पहुंचेगा? क्या जीवनसाथी आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी कर रिश्ते में प्यार, भरोसा और खुशियां बढ़ाने वाला है?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 15 July 2026: बुधवार का दिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई, विश्वास और नई शुरुआत के संकेत लेकर आया है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से भावनाएं प्रबल रहेंगी, जिससे कई लोग अपने रिश्तों को पहले से अधिक मजबूती देने का प्रयास करेंगे. कुछ राशियों के लिए रोमांटिक पल यादगार बनेंगे, जबकि कुछ को रिश्तों में धैर्य और खुलकर संवाद करने की सलाह है. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि तक का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में गलतफहमी से रहें सावधान

आज प्रेम जीवन में अतीत की कोई बात दोबारा सामने आ सकती है, जिससे पार्टनर के साथ अनबन होने की आशंका रहेगी. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने से बचें और खुलकर संवाद करें. गुस्से में लिया गया फैसला रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. धैर्य और विश्वास से स्थिति संभल जाएगी.

वृषभ राशि- रिश्ते में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

आज प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक दे सकती हैं. अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव परिवार की सहमति से आगे बढ़ सकता है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. विवाहित लोगों के बीच आपसी तालमेल और भरोसा मजबूत रहेगा. अगर लंबे समय से किसी रिश्ते को नाम देने का इंतजार था तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं. प्रेम संबंधों में अपनापन और सम्मान पूरे दिन बना रहेगा.

मिथुन राशि- परिवार के साथ बढ़ेगी रिश्तों की मिठास

आज प्रेम जीवन में संतुलन और खुशियां बनी रहेंगी. संतान या परिवार की खुशी आपके रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आएगी. पार्टनर आपके प्रयासों की सराहना करेगा और दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. दिल की बात कहने के लिए समय अनुकूल है. रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखें.

कर्क राशि- प्रेम में लौटेगा रोमांस

आज प्रेम जीवन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. अगर रिश्तों में पहले कोई दूरी थी तो वह समाप्त हो सकती है. पार्टनर के साथ कैंडल लाइट डिनर या कहीं घूमने की योजना बन सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. अपने साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और गहरा बनाएगा.

सिंह राशि- छोटी बातों को न बनने दें बड़ा विवाद

आज घरेलू जिम्मेदारियों या आर्थिक विषयों को लेकर पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है. किसी भी मुद्दे पर बहस करने से बचें और शांत मन से बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. धैर्य और संयम से काम लेने पर शाम तक रिश्तों में फिर से मधुरता लौट सकती है.

कन्या राशि- प्यार में मिलेगा खास सरप्राइज

आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां दोनों बढ़ेंगी. पार्टनर की ओर से कोई मनपसंद उपहार या प्यारा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका दिन यादगार बन जाएगा. दोनों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और अपनापन आपके रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

तुला राशि- रिश्तों में लौटेगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. अगर पिछले कुछ समय से रिश्ते में तनाव चल रहा था तो आज उसे दूर करने का अवसर मिलेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर आपका साथ देगा. विवाहित लोगों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में धैर्य और खुलकर संवाद करना आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाएगा.

वृश्चिक राशि- रिश्ते को मिल सकती है नई पहचान

आज अविवाहित लोगों के लिए विवाह या नए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. अगर पहले से किसी रिश्ते में हैं तो परिवार की सहमति मिलने के योग बन रहे हैं. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और गहरा बनाएगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. छोटी-छोटी खुशियां आपके रिश्ते में नई ऊर्जा भर देंगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें, इससे भविष्य और बेहतर होगा.

धनु राशि- भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में धैर्य की सबसे अधिक जरूरत रहेगी. किसी की बातों में आकर अपने साथी पर शक करने से बचें. अविवाहित लोगों का कोई अच्छा रिश्ता किसी गलतफहमी की वजह से रुक सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी से खुलकर बातचीत करनी चाहिए. रिश्तों में सच्चाई और विश्वास बनाए रखने से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती चली जाएंगी.

मकर राशि- रोमांस से महकेगा वैवाहिक जीवन

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन बेहद सुखद रहेगा. जीवनसाथी आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. दोनों के बीच रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को भी किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. अपने साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ताजगी और खुशियां लेकर आएगा.

कुंभ राशि- दूर होंगे पुराने गिले-शिकवे

आज प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं. पार्टनर के साथ किसी शुभ कार्य, खरीदारी या भविष्य की योजना बनाने का अवसर मिलेगा. दोनों के बीच विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. दिल की बात खुलकर कहने से रिश्ता और मजबूत होगा.

मीन राशि- प्रेम संबंधों में मिलेंगे शुभ संकेत

आज अविवाहित लोगों के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. अगर परिवार में रिश्ते की बात चल रही है तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में भी साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. अपने प्रिय के साथ भविष्य को लेकर की गई बातचीत रिश्ते को नई दिशा और मजबूती दे सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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