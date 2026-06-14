Aaj ka Mesh Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन दोपहर बाद बड़ी राहत लेकर आएगा. डेली नीड्स के बिजनेस को लेकर सुबह थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद धन के बंपर आगमन से चिंताएं दूर होंगी. व्यापार में कोई शुभ समाचार मिलेगा; किसी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है, तो कोर्ट जाने से पहले मीडिएशन या सेटलमेंट की कोशिश करें, समय और पैसा दोनों बचेंगे. पार्टनर की गतिविधियों पर नजर रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन काम की बड़ी आजादी और तरक्की लेकर आ रहा है. ऑफिस में आज आपको अपनी मर्जी से काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आप बेहतरीन और विजनरी रिजल्ट्स दे पाएंगे. आपकी पुरानी लटकी फाइलें आज क्लियर हो सकती हैं; बॉस आपके काम से खुश होकर आपको मैनेजमेंट की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को संतुलित रखकर मेहनत करने का रहेगा. दूसरा चंद्रमा बुद्धि का विकास तो करेगा, लेकिन एकाग्रता बनाए रखनी होगी. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए संडे का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहेगा, अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में ढिलाई न बरतें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा. संडे की शाम को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमकर या घर पर एक बहुत ही बढ़िया और यादगार समय बिता सकते हैं. हालांकि, कार्यस्थल के गंभीर मुद्दों पर मूर्ख लोगों के साथ चर्चा कर अपना कीमती समय बर्बाद करने से पूरी तरह बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. दोपहर बाद धन लाभ होने और पुरानी फाइलें क्लियर होने से मानसिक बोझ पूरी तरह दूर हो जाएगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज रविवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और शुद्ध जल अर्पित करें तथा सफेद चंदन का तिलक लगाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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