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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 14 June 2026: मेष राशि धृति योग से कर्मचारियों को मिलेगी काम की पूरी आजादी, पुरानी फाइलें क्लियर होने से बढ़ेगा कद

Aaj ka Mesh Rashifal 14 June 2026: मेष राशि धृति योग से कर्मचारियों को मिलेगी काम की पूरी आजादी, पुरानी फाइलें क्लियर होने से बढ़ेगा कद

Aries Horoscope 14 June 2026: धृति योग से मेष राशि वालों को मिलेगी मर्जी से काम करने की आजादी, क्या रविवार को पुरानी फाइलें क्लियर होने से मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन दोपहर बाद बड़ी राहत लेकर आएगा. डेली नीड्स के बिजनेस को लेकर सुबह थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद धन के बंपर आगमन से चिंताएं दूर होंगी. व्यापार में कोई शुभ समाचार मिलेगा; किसी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है, तो कोर्ट जाने से पहले मीडिएशन या सेटलमेंट की कोशिश करें, समय और पैसा दोनों बचेंगे. पार्टनर की गतिविधियों पर नजर रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन काम की बड़ी आजादी और तरक्की लेकर आ रहा है. ऑफिस में आज आपको अपनी मर्जी से काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आप बेहतरीन और विजनरी रिजल्ट्स दे पाएंगे. आपकी पुरानी लटकी फाइलें आज क्लियर हो सकती हैं; बॉस आपके काम से खुश होकर आपको मैनेजमेंट की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को संतुलित रखकर मेहनत करने का रहेगा. दूसरा चंद्रमा बुद्धि का विकास तो करेगा, लेकिन एकाग्रता बनाए रखनी होगी. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए संडे का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहेगा, अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में ढिलाई न बरतें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा. संडे की शाम को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमकर या घर पर एक बहुत ही बढ़िया और यादगार समय बिता सकते हैं. हालांकि, कार्यस्थल के गंभीर मुद्दों पर मूर्ख लोगों के साथ चर्चा कर अपना कीमती समय बर्बाद करने से पूरी तरह बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. दोपहर बाद धन लाभ होने और पुरानी फाइलें क्लियर होने से मानसिक बोझ पूरी तरह दूर हो जाएगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज रविवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और शुद्ध जल अर्पित करें तथा सफेद चंदन का तिलक लगाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
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