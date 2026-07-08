Kal Ka Rashifal, 9 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी और दशमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल सुबह 10:38 तक नवमी तिथि रहेगी और इसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 02:56 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन अपनी खुद की उच्च ऊर्जा वाली मेष राशि में ही गोचर करेंगे, जिससे जातकों के व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और सौम्य स्वभाव देखने को मिलेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल गुरुवार का दिन करियर और वित्तीय समृद्धि के लिहाज से इतिहास रचने वाला साबित हो सकता है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग के साथ बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का सीधा लाभ मिलने जा रहा है, जिससे कार्यस्थल पर बड़े अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त होगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल गुरुवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: सुबह 10: 38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी, इसके बाद दशमी तिथि.

नक्षत्र: दोपहर 02: 56 तक अश्विनी, इसके बाद पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा.

चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन मेष राशि में गोचर करेंगे.

शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 07: 00 से सुबह 08: 00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और शाम 05: 00 से शाम 06: 00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01: 30 से दोपहर 03: 00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: कल दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मांगलिक और सफल रहेगा.

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका आकर्षक व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव वर्कप्लेस पर आपको बड़ी सफलता दिलाएगा. इंटरनेशनल मार्केट में आपकी तीक्ष्ण सूझबूझ से डील्स में क्लैरिटी आएगी और रिस्क पूरी तरह कम होगा.

बिजनेस: अपने बिजनेस के डिजिटल फुटप्रिंट, एसईओ और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन (SEO & Social Media Optimization) को मजबूत करने के लिए कल का दिन सबसे बेहतरीन है. नए वेंचर के लिए किसी पुराने भरोसेमंद दोस्त के साथ हाथ मिलाना सोने पर सुहागा साबित होगा. इंपोर्ट ड्यूटी में मिली छूट का सीधा फायदा आपकी कंपनी को मिलेगा, जिससे प्रोडक्ट की कीमतें कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी. फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्ग-टर्म प्रॉफिट देगा.

करियर: ऑफिस में कल आपको कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी या मनचाहा प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसका आप पिछले काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. कर्मचारियों की क्रिएटिविटी के चलते नए आइडियाज को तुरंत परमिशन मिलेगी और सैलरी हाइक के रास्ते खुलेंगे. अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो कल का इंटरव्यू करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

यूथ: कलाकारों और संगीतकारों (Artists) को कल देश के किसी बहुत बड़े बैनर के साथ काम करने का मौका मिल सकता है. घर में किसी नए नन्हे मेहमान के आने की खबर से खुशियां दोगुनी हो जाएंगी. राजनीति से जुड़े लोगों को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल विदेश यात्रा या ऑन-साइट प्रोजेक्ट्स के योग बनते-बनते अचानक रुक सकते हैं, धैर्य बनाए रखें. कल मार्केट में आपको अपनी रेपुटेशन और साख को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा; किसी गलत अफवाह के कारण कंपनी के शेयर अचानक गिर सकते हैं.

बिजनेस: कल कॉम्पिटिटर्स आपके सबसे खास और परमानेंट कस्टमर्स को अनैतिक ऑफर्स (नेगेटिव डिस्काउंट्स) देकर तोड़ने की पुरजोर कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरह अलर्ट रहना होगा. अचानक आए अनियोजित खर्चे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को इतना बढ़ा देंगे कि मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाएगा. टैक्स या पुरानी उधारी को लेकर सरकारी नोटिस मिलने का डर है, अपने लीगल पेपर वर्क दुरुस्त (Fix Legal Paperwork Alert) रखें.

करियर: ऑफिस में कल आपकी एक छोटी सी भी मानवीय भूल को आपके 'हिडन एनिमीज' (गुप्त शत्रुओं) द्वारा मैनेजमेंट के सामने तिल का ताड़ बनाकर पेश किया जा सकता है, जिससे बॉस की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो कल कदम आगे न बढ़ाएं, ऑफर लेटर रुक सकता है.

सावधान: छात्रों का मन कल पढ़ाई से बुरी तरह भटकेगा और सोशल मीडिया की लत की वजह से करियर के कीमती साल बर्बाद होने का डर बना हुआ है. समाज में किसी पुरानी गलती का खुलासा हो सकता है. परिवार में संपत्ति को लेकर पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको समाज के गणमान्य लोगों और घर के बड़ों का भरपूर फाइनेंशियल और मोरल सहयोग मिलेगा. जो युवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC Jobs & On-Site Projects) में कार्यरत हैं, कल उन्हें विदेश यात्रा या ऑन-साइट प्रोजेक्ट मिलने की 100% संभावना बनी हुई है, जिससे करियर चमकेगा.

बिजनेस: कॉर्पोरेट मीटिंग्स में कल आपकी लीडरशिप और कूटनीति सबको बेहद प्रभावित करेगी, जिसके बल पर आप मुश्किल से मुश्किल कमर्शियल डील को भी आसानी से क्लोज कर देंगे. यदि आप कोई न्यू फ्रेंचाइजी या आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय सबसे सटीक है. डिजिटल मार्केटिंग में किया गया इन्वेस्टमेंट कल सेल्स को आसमान पर पहुंचा देगा.

करियर: ऑफिस में आपकी लीडरशिप और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखते हुए टॉप मैनेजमेंट कल आपको कंपनी की किसी बिल्कुल नई ब्रांच का हेड या टीम लीडर नियुक्त कर सकता है. सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा.

यूथ: उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों का कल आईईएलटीएस (IELTS) या एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा. सामाजिक रूप से आप किसी बड़े एनजीओ या ट्रस्ट के साथ जुड़ेंगे. घर में किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम या हवन का आयोजन होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल ऑफिस और नौकरी में आपकी नेतृत्व क्षमता का डंका बजेगा. सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल आपका पुराना अटका हुआ टैक्स रिफंड या पेंडिंग सरकारी फंड (Pending Tax Refund Credited) सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है, जिससे बिजनेस की प्रोग्रेस को चार चांद लग जाएंगे.

बिजनेस: अपने ब्रांड का नया लोगो, थीम या मॉडर्न वेबसाइट लॉन्च करने के लिए कल का दिन सर्वश्रेष्ठ है; इस मार्केट री-ब्रांडिंग से बाजार में तहलका मचेगा. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी में किया गया भारी निवेश कल से ही रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा. अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को गांव-गांव तक पहुंचाने का आपका प्लान सफल होगा.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस में आ रही पेचीदा समस्याओं को निपटाने में महारत हासिल करेंगे; बॉस आपकी सूझबूझ के कायल हो जाएंगे. वर्कप्लेस पर आपके शत्रु और जलने वाले कलीग्स भी कल आपसे हाथ मिलाने को मजबूर होंगे, आपकी धाक जमेगी. आप काफी एक्टिव रहेंगे और जूनियर्स की मदद करेंगे.

यूथ: विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को कल कोई बड़ी स्कॉलरशिप मिलने की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान होगा. लव लाइफ में कल इंटेंसिटी बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे. समाज में रुतबा बढ़ेगा.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल सामाजिक और चैरिटी के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा. जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज या सीनियर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में हैं, कल उनकी बेहतरीन वर्किंग स्टाइल को केस स्टडी (Working Style as Corporate Case Study) के रूप में पेश किया जा सकता है, जो आपकी बड़ी उपलब्धि होगी.

बिजनेस: टैक्स असेसमेंट में कल आपको विभाग की तरफ से क्लीन चिट मिलेगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस और क्रेडिट स्कोर दोनों बहुत मजबूत हो जाएंगे. मार्केट में कल आपकी स्टेबिलिटी देखकर कॉम्पिटिटर्स हैरान रह जाएंगे; व्यापारियों के लिए बड़ा सरकारी टेंडर मिलने के मजबूत योग बनेंगे. सप्लाई चेन की रुकावटें दूर होंगी.

करियर: वर्कप्लेस पर घटिया राजनीति करने वाले लोग कल आपके सामने घुटने टेकेंगे, जिससे दफ्तर में आपकी अथॉरिटी और पॉवर बढ़ जाएगी. अपनी वर्कफोर्स में नई डिजिटल स्किल्स और एआई (AI) ट्रेनिंग शामिल करने से कल आपका प्रोडक्शन लेवल और आउटपुट डबल हो जाएगा.

यूथ: छात्रों के लिए कल का दिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट है. कलाकारों को कल किसी इंटरनेशनल गैलरी से अपने आर्टवर्क या पेंटिंग की नुमाइश के लिए कॉल आ सकता है. बच्चों की करियर प्रोग्रेस से मन प्रसन्न रहेगा. समाज में आपकी छवि एक न्यायप्रिय व्यक्ति की बनेगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल या ददियाल पक्ष में किसी सदस्य के साथ हल्की अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, स्वभाव में नरमी रखें. कल कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन गैप (संवाद की कमी) की वजह से कोई बहुत जरूरी ऑफिशियल ईमेल या इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो सकता है, जिसका भविष्य में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है; पूरी तरह अलर्ट रहें.

बिजनेस: कल आपके ग्रह पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं, इसलिए बिजनेस विस्तार की पुरानी प्लानिंग कल फेल हो सकती है; नई मशीनरी या टेक्नोलॉजी में भारी कैपिटल निवेश करना कल घाटे का सौदा (Avoid Heavy Capital Investment Alert) साबित हो सकता है. मार्केट में वेंडर्स के साथ वाद-विवाद की स्थिति बनेगी. कॉम्पिटिटर्स आपके स्टाफ को तोड़ सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत रखें. माल की भारी किल्लत रहेगी.

करियर: ऑफिस के कुछ जलन रखने वाले को-वर्कर्स कल आपके खिलाफ गंदी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रमोशन की फाइल बीच में ही रुकने के संकेत मिल रहे हैं, अपनी सीक्रेट बातें किसी से शेयर न करें.

सावधान: कलाकारों को कल उनकी मेहनत का क्रेडिट नहीं मिलेगा; कोई आपकी ओरिजिनल पेंटिंग या कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश कर सकता है. लव लाइफ में किसी तीसरे बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से ब्रेकअप जैसी नौबत आ सकती है, अपने गुस्से पर कड़ा काबू रखें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल बिजनेस पार्टनर्स और कलीग्स के साथ आपके संबंध बहुत ज्यादा मजबूत और मधुर रहेंगे. सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल आपके बिजनेस के विस्तार और वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से बड़ा लोन अप्रूवल (Business Loan Approval Clearance) की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है, जिससे बड़ी राहत मिलेगी.

बिजनेस: आपकी असाधारण और वर्ल्ड-क्लास कस्टमर सर्विस के कारण पुराने क्लाइंट्स न सिर्फ आपके साथ टिके रहेंगे, बल्कि मार्केट में नए रेफरल्स भी देंगे, जिससे कल ही आप अपनी दैनिक इनकम को 10 परसेंट तक बढ़ाने में कामयाब रहेंगे. पुराने उलझे हुए टैक्स केस और लीगल मामलों में कल बड़ी राहत मिलेगी, सेटलमेंट आपके पक्ष में होगा.

करियर: ऑफिस में कल आपके आइडियाज को पूरी तरह आउट-ऑफ-द-बॉक्स और इनोवेटिव माना जाएगा; सीनियर मैनेजमेंट उन्हें तुरंत प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने का आदेश देगा. नौकरीपेशा लोगों को कंपनी की तरफ से कोई बड़ा रिवॉर्ड, इंसेंटिव या ई-शॉप (ESOPs) मिल सकते हैं. सॉफ्ट स्किल्स की बदौलत अटका प्रोजेक्ट पूरा होगा.

यूथ: छात्र और कला जगत से जुड़े युवाओं को कल मार्केट से कोई बहुत बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसका भुगतान सीधे डॉलर (विदेशी मुद्रा) में होगा. परिवार में छोटे भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप मिलकर कोई नया स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल अत्यधिक भागदौड़ के कारण थोड़ा शारीरिक तनाव या पीठ दर्द बढ़ सकता है, सेहत का ध्यान रखें. सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे एंप्लॉयीज को किसी बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी से बंपर पैकेज (Job Switch Offer with High Package) और उच्च पद का शानदार ऑफर अचानक मिल सकता है, जिससे करियर चमक उठेगा.

बिजनेस: व्यापारियों के इनोवेटिव आइडियाज और स्वदेशी जुगाड़ की बदौलत कल आप मार्केट की मंदी को पूरी तरह दूर करते हुए बंपर प्रॉफिट प्राप्त करेंगे. कस्टम ड्यूटी में हुई भारी कटौती का लाभ उठाकर आप विदेशी रॉ मटेरियल को बहुत कम कीमत पर इंपोर्ट करने में सफल रहेंगे. आपकी नई प्रोडक्ट लाइन मार्केट में धमाका कर देगी.

करियर: ऑफिस में आपके गजब के डेडीकेशन और कंसिस्टेंसी को देखते हुए कल टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपको मोटा इंक्रीमेंट या सैलरी बोनस मिलने की खुशखबरी मिल सकती है. वर्कप्लेस पर कल आपको कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट मिलेगा, जो आपकी स्किल्स को पूरी दुनिया के सामने लाकर स्थापित करेगा.

यूथ: खिलाड़ियों को कल अपनी तकनीक में बड़े सुधार के लिए किसी इंटरनेशनल या प्रोफेशनल कोच का मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपका पूरा गेम बदल देगा. मैरिड लाइफ में गजब का तालमेल बढ़ेगा और आप जीवनसाथी के साथ कोई बड़ा फिक्स्ड एसेट या कार खरीदने की प्लानिंग करेंगे. रुतबा बढ़ेगा.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 4

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल छात्रों की स्मरण शक्ति, आईक्यू (IQ) और निर्णय लेने की क्षमता बहुत शानदार रहेगी. सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल मार्केट के भारी जोखिमों और उतार-चढ़ाव को मैनेज करने की आपकी नई रिस्क मैनेजमेंट तकनीक (Superhit Risk Management Strategy) पूरी तरह सुपरहिट रहेगी, जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा.

बिजनेस: शेयर मार्केट, कमोडिटी और ट्रेडिंग का काम करने वाले लोगों को कल अचानक मार्केट से अप्रत्याशित और बंपर धन लाभ मिल सकता है, जिससे गल्ला भरा रहेगा. नई मार्केट टेरिटरी में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कल आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिससे टर्नओवर बढ़ेगा.

करियर: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को कल अचानक ऑफिस में किसी बहुत बड़े और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन का रास्ता खोलेगी. ऑफिस में आधुनिक एआई (AI) टूल्स को अपनाने से आपकी वर्क एफिशिएंसी में जबरदस्त सुधार आएगा.

यूथ: नौकरीपेशा लोग कल अपनी आंखों के स्ट्रेस को कम करने के लिए स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करेंगे और नेचुरल लाइट में समय बिताएंगे, सेहत सुधरेगी. खिलाड़ी किसी नेशनल ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं. अविवाहितों को सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई बहुत ही बुद्धिमान पार्टनर मिल सकता है.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल सुख-सुविधाओं की कमी के कारण थोड़ी घरेलू अशांति या मानसिक अशांति रह सकती है, शांत रहें. कल आपको ऑफिस में बहुत ज्यादा संभलकर काम करना होगा; खासकर बॉस या सीनियर मैनेजर्स के सामने अपनी बात रखते समय पूरी तरह मौन या चुप्पी साधना ही आपके करियर की सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बहस न करें.

बिजनेस: एडवरटाइजिंग और ब्रांड मार्केटिंग पर कल किया गया आपका भारी एक्सपेंडिचर (खर्चा) पूरी तरह व्यर्थ जा सकता है; मार्केट की नब्ज समझे बिना कोई भी कमर्शियल बदलाव करने से बचें. बाजार की सिचुएशन के चलते कल आपकी बड़ी शिपमेंट पोर्ट पर अटक (Export Shipment Stuck Alert) सकती है, जिससे विदेशी क्लाइंट्स आपके ऊपर भारी पेनाल्टी लगा सकते हैं.

धोखाधड़ी अलर्ट: कल आपके किसी बेहद पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी द्वारा बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी (फ्रॉड) करने की आशंका दिखाई दे रही है; इसलिए कंपनी के खातों और बैंक ट्रांजैक्शंस की खुद बारीकी से जांच करें. न्यू एक्साइज ड्यूटी रेट्स आपकी कॉर्पोरेट सेविंग्स को प्रभावित कर सकते हैं; पुराने टैक्स केस दोबारा खुल सकते हैं.

यूथ: कल कार्यस्थल पर जूनियर स्टाफ आपके डायरेक्टिव्स और ऑर्डर्स की अवहेलना कर सकता है, जिससे प्रोजेक्ट की क्वालिटी गिर सकती है, कड़ा नियंत्रण रखें. खिलाड़ियों का ओवर-कॉन्फिडेंस कल मैदान पर हार का मुख्य कारण बनेगा. बच्चों के बदलते बर्ताव पर ध्यान दें.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल जूनियर्स और छोटे भाई-बहनों के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपसी तालमेल बहुत मजबूत रहेगा. सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी और नए बड़े वेंडर्स के साथ आपके लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स (Long-Term Corporate Contracts) आसानी से साइन होंगे.

बिजनेस: मार्केट में कल आपकी साख एक बेहद रिलायबल और दिग्गज बिजनेसमैन की होगी; बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स कल खुद आगे बढ़कर आपके पास लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आएंगे. चैरिटी और बिजनेस को मिक्स करने की आपकी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप (Social Entrepreneurship) वाली सोच कल समाज में आपके ब्रांड की हाइप बहुत बढ़ा देगी. सूझबूझ काम आएगी.

करियर: वर्कप्लेस पर कल आपका सीनियर मैनेजमेंट और जूनियर स्टाफ के साथ कोलाबोरेशन इतना परफेक्ट रहेगा कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स डेडलाइन से बहुत पहले ही पूरे हो जाएंगे. ऑफिस में कल आपको एक 'पीसमेकर' (विवाद सुलझाने वाले एक्सपर्ट) के रूप में देखा जाएगा. नौकरीपेशा लोग मेंटल पीस के लिए योगाभ्यास जरूर करें, वर्क प्रेशर कम होगा.

यूथ: कलाकारों के लिए कल अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज (कमाई में बदलना) करने का सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका है; कोई नई एग्जीबिशन या शो फाइनल हो सकता है. जो युवा सिंगल हैं, कल उनके लिए शादी के बहुत अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. समाज के बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाषण देंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 1

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल पैतृक संपत्ति, पारिवारिक धन और निवेश के मामलों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. जो युवा पिछले काफी समय से मार्केट में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कल उन्हें अपनी पसंदीदा ड्रीम कंपनी से फाइनल सिलेक्शन (Final Selection Call from Dream Company) का कॉल या ईमेल आ सकता है, जिससे खुशियां लौट आएंगी.

बिजनेस: वेंडर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पिछले कई दिनों से चल रहे आपके पुराने मतभेद कल तार्किक और टेबल टॉक बातचीत से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे. यदि आप अपनी कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी (Government Subsidy) का लाभ लेने वाले हैं, तो इसके लिए कल सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच अप्लाई करें, रास्ता साफ होगा. नए कस्टम्स रेगुलेशंस से ग्लोबल सेल्स बढ़ेगी.

करियर: टैक्स सेविंग के लिए किया गया आपका पुराना ट्रस्ट फंड या बॉन्ड कल आपको मार्केट से बहुत हाई रिटर्न (मुनाफा) देगा, जिससे बैंक बैलेंस सुधरेगी. नौकरीपेशा लोग कल कार्यस्थल पर कलीग्स के बीच हो रही गंदी राजनीति से पूरी तरह दूर रहें और केवल अपने वीकली टारगेट्स को अचीव करने पर डीप फोकस करें.

यूथ: फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और वीजा का इंतजार कर रहे छात्रों को कल इंटरनेशनल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स या ईमेल मिल सकता है. लाइफ पार्टनर के साथ पुराने विवाद सुलझेंगे और बच्चों की प्रोग्रेस से मन संतुष्ट रहेगा.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

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