Mesh Rashifal 14 February 2026 in Hindi: मेष राशिफल (Aries Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का विशेष संयोग है. मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ग्रहों के राजा सूर्य और बुध की कृपा से 'बुधादित्य' और 'लक्ष्मीनारायण' योग लेकर आया है. साथ ही, आपकी राशि में रूचक योग का प्रभाव आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा.

आज चंद्रमा आपके भाग्य स्थान (9th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आज का दिन नई शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जो आपको मान-सम्मान और सफलता दिलाने के संकेत दे रही है. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद और धनदायक सिद्ध हो सकती है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth)

व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज 'गोल्डन डे' साबित हो सकता है. आपको अचानक किसी अजनबी के माध्यम से बड़ा ऑर्डर या बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों के बीच तालमेल बेहतर होगा, जिससे पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी. निवेश के लिहाज से भी आज का दिन उत्तम है, धन लाभ के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आज आपकी धाक जमेगी. बॉस और सीनियर्स आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं. आपकी प्रेजेंटेशन और कार्यशैली को सराहा जाएगा. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए आज किसी बड़ी बैठक में शामिल होने और अपने विचार रखने का सही समय है. को-वर्कर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मामले में आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. सुबह सूर्योदय से पहले उठना और योग करना आपके लिए चमत्कारी रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी और मानसिक तनाव दूर होगा. खान-पान में पौष्टिकता का ध्यान रखें.

लव और फैमिली (Love & Family)

आज 'वेलेंटाइन डे' पर प्रेम जीवन में मधुरता घुलेगी. आप अपने पार्टनर से दिल की बात कह पाएंगे. वैवाहिक जीवन में भी तालमेल शानदार रहेगा. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा और बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education)

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता का दिन है. कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप जटिल सवालों के जवाब चुटकियों में हल कर लेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

स्काई ब्लू (आसमानी) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. इससे रूचक योग का प्रभाव और अधिक शुभ फल देगा.

(FAQs)

1. आज शुभ कार्य करने का सबसे अच्छा समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक 'अभिजीत मुहूर्त' है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम है.

2. आज किस समय सावधानी बरतनी चाहिए?

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया या बड़ा निवेश करने से बचें.

3. क्या आज मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग हैं?

9वें घर में चंद्रमा होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.