Mesh Rashifal 11 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से मेष राशि वालों के लिए दिन मानसिक रूप से भारी और अस्थिर रहेगा. दिन की शुरुआत ही पुराने गलत फैसलों की यादों के साथ होगी, जिससे मन उदास रहेगा और काम में फोकस टूटेगा. यही मानसिक बोझ पूरे दिन आपके निर्णयों और ऊर्जा पर असर डालेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
विटामिन-D की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी, शरीर में भारीपन और सुस्ती महसूस होगी. छोटे काम भी बड़े लगेंगे और थकान जल्दी आएगी. लापरवाही की तो शरीर और ज्यादा डाउन करेगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
मार्केट की एक्टिविटी धीमी रहेगी. ग्राहक आएंगे भी तो खरीदारी नहीं करेंगे, जिससे सेल्स में उतार-चढ़ाव और टर्नओवर कम रहेगा. नए अवसर न मिलने से ग्रोथ रुकेगी और बिजनेस के भविष्य को लेकर संदेह पैदा होगा.
जॉब और करियर (Job & Career)
नौकरी की तलाश में निराशा हाथ लगेगी क्योंकि इस समय जॉब इंटरनल या रेफरल से ही मिल रही है. लगातार रिजेक्शन से हताशा बढ़ेगी और आत्मविश्वास डगमगाएगा. आपको लगेगा कि मेहनत और काबिलियत का कोई मूल्य नहीं रह गया.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
एग्जाम सेंटर में बाहरी शोर और डिस्टर्बेंस के कारण एकाग्रता टूटेगी. गलतियाँ होंगी और प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहेगा. परीक्षा के बाद निराशा और पछतावा महसूस होगा.
लव और फैमिली (Love & Family)
शाम के समय परिवार का माहौल बेहतर रहेगा. अपनों के साथ वक्त बिताने से दिनभर की मानसिक थकान और नेगेटिविटी काफी हद तक दूर होगी.
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
अचूक उपाय: सुबह कुछ समय धूप में बैठकर शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा दें और दिन की शुरुआत किसी भी नकारात्मक सोच को लिखकर बाहर निकालने से करें.
(FAQs)
1. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने का क्या असर रहेगा?
यह स्थिति मानसिक दबाव, पुराने पछतावे और अनिश्चितता को बढ़ाती है, जिससे निर्णय लेने और काम करने की क्षमता कमजोर पड़ती है.
2. आज बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं दिखेगी?
मार्केट स्लो रहेगा, ग्राहक कम खरीदारी करेंगे और नए मौके नहीं मिलेंगे, इसलिए सेल्स और टर्नओवर दोनों दबाव में रहेंगे.
3. क्या आज का दिन पूरी तरह खराब है?
काम और करियर में जरूर मुश्किलें हैं, लेकिन शाम का पारिवारिक सपोर्ट आपको मानसिक रूप से संभाल लेगा यही दिन का बैलेंस पॉइंट है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.