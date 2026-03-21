एक्सप्लोरर
Aaj Ka Makar Rashifal 21 March 2026: मकर राशि जोखिम भरे निवेश से बचें, बॉस के साथ हो सकती है अनबन
Capricorn Horoscope 21 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 21 March 2026 in Hindi: मकर राशि नवरात्रि के तीसरे दिन चन्द्रमा 4वें भाव में होने से घरेलू जीवन, मानसिक शांति और भावनाओं पर असर पड़ सकता है. आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 21 March 2026: मकर राशि जोखिम भरे निवेश से बचें, बॉस के साथ हो सकती है अनबन
राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 21 March 2026: धनु राशि सरकारी नीतियों से मोटा मुनाफा, प्रॉपर्टी के विवाद होंगे खत्म
राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 21 March 2026: वृश्चिक राशि छिपे हुए दुश्मनों पर जीत, नए स्टार्टअप को मिलेगा सहारा
राशिफल
Aaj Ka Tula Rashifal 21 March 2026: तुला राशि विदेशों से आएगा पैसा, माता के आशीर्वाद से बनेंगे काम
Advertisement
राशिफल
12 Photos
Tarot Horoscope 23 January 2026: बसंत पंचमी पर जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL