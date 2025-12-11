Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Budh Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिषीय में बुध को ग्रहों के राजा के रूप में माना जाता है. वहीं बुध ने कल यानी 10 दिसंबर को शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में गोचर किया था. बुध इस नक्षत्र में 20 दिसंबर तक रहेंगे. शनि के नक्षत्र में बुध ग्रह का प्रवेश तीन राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है.

इस अनुराधा नक्षत्र में जाने से बुध वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों को खास लाभ देगा. यह लाभ 20 दिसंबर तक रहने वाला है.

वृश्चिक राशि [Scorpio Horoscope]

वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि के नक्षत्र का यह गोचर 20 दिसंबर तक बेहद ही लाभदायक रहने वाला है. इस समय आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. वहीं आप करियर की नई ऊंचाइयों को छूएंगे और जितने भी काम या योजनाएं रुके हुए थे, वे सब पूरे होंगे.

व्यापार से जुड़े लोगों को कोई मुनाफे की डील मिल सकती है, जिससे चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है.

मकर राशि [Capricorn Horoscope]

अनुराधा नक्षत्र में बुध का प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आ रहा है. इस दौरान करियर में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे और अपनी रचनात्मक क्षमता के दम पर आप बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा, जिससे नए कामों की शुरुआत भी सफल होगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और भरोसा बढ़ने की संभावना है.

कुंभ राशि [Aquarius Horoscope]

वहीं शनि के नक्षत्र में बुध का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ संकेत ला रहा है. अगले दस दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकते हैं. करियर में चल रही अड़चनें दूर होंगी और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं और व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी.

रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखने से परिस्थितियां और बेहतर होंगी.