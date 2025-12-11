हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलBudh Nakshatra Parivartan 2025: शनि नक्षत्र में बुध का गोचर, 20 दिसंबर तक इन 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के दरवाज़े!

Budh Nakshatra Parivartan 2025: शनि नक्षत्र में बुध का गोचर, 20 दिसंबर तक इन 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के दरवाज़े!

Budh Nakshatra Parivartan 2025: बुध ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है. वहीं 10 दिसंबर को बुध शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं. जिस वजह से तीन राशियों का जीवन बदलेगा.

By : गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 11 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Budh Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिषीय में बुध को ग्रहों के राजा के रूप में माना जाता है. वहीं बुध ने कल यानी 10 दिसंबर को शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में गोचर किया था. बुध इस नक्षत्र में 20 दिसंबर तक रहेंगे. शनि के नक्षत्र में बुध ग्रह का प्रवेश तीन राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है.

इस अनुराधा नक्षत्र में जाने से बुध वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों को खास लाभ देगा. यह लाभ 20 दिसंबर तक रहने वाला है.

वृश्चिक राशि [Scorpio Horoscope]

वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि के नक्षत्र का यह गोचर 20 दिसंबर तक बेहद ही लाभदायक रहने वाला है. इस समय आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. वहीं आप करियर की नई ऊंचाइयों को छूएंगे और जितने भी काम या योजनाएं रुके हुए थे, वे सब पूरे होंगे.

व्यापार से जुड़े लोगों को कोई मुनाफे की डील मिल सकती है, जिससे चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है.

मकर राशि [Capricorn Horoscope]

अनुराधा नक्षत्र में बुध का प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आ रहा है. इस दौरान करियर में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे और अपनी रचनात्मक क्षमता के दम पर आप बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा, जिससे नए कामों की शुरुआत भी सफल होगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और भरोसा बढ़ने की संभावना है.

कुंभ राशि [Aquarius Horoscope]

वहीं शनि के नक्षत्र में बुध का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ संकेत ला रहा है. अगले दस दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकते हैं. करियर में चल रही अड़चनें दूर होंगी और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं और व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी.

रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखने से परिस्थितियां और बेहतर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 11 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Budh Gochar Budh Transit Shani Nakshatra Nakshatra Parivartan 2025

Frequently Asked Questions

ज्योतिष में बुध को क्या माना जाता है?

ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजा माना जाता है।

बुध ने किस नक्षत्र में गोचर किया है और कब तक रहेंगे?

बुध ने 10 दिसंबर को शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में गोचर किया है और वे 20 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे।

बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश किन राशियों के लिए शुभ है?

बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है।

वृश्चिक राशि वालों को बुध के गोचर से क्या लाभ होगा?

वृश्चिक राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में उन्नति होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में लाभ और नौकरी में पदोन्नति की संभावना है।

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर कितना अनुकूल रहेगा?

अगले दस दिन कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे। करियर की बाधाएं दूर होंगी, पदोन्नति और व्यापार में लाभ के योग हैं।

Embed widget