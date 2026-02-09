हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Meen Rashifal 9 February 2026: मीन राशि ससुराल पक्ष से मिल सकता है अशुभ समाचार, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को लेकर रहें बेहद सावधान

Aaj ka Meen Rashifal 9 February 2026: मीन राशि ससुराल पक्ष से मिल सकता है अशुभ समाचार, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को लेकर रहें बेहद सावधान

Pisces Horoscope 9 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मीन राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतने का है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से मानसिक तनाव और अचानक आने वाली बाधाओं के योग बन रहे हैं. आज आपको अपनी गोपनीयता और धैर्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. विशेष रूप से महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग और गंभीर रहने की जरूरत है. यदि शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज न करें. योग और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "दस्तावेजों की सुरक्षा" का है. अपनी व्यावसायिक फाइलों और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल कर रखें; कोई इनका दुरुपयोग कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में चल रहे जातकों को अपने पब्लिक रिलेशन (PR) और आपसी संवाद को मजबूत करना होगा, अन्यथा साझेदारी टूटने की स्थिति बन सकती है. स्टाफ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आज आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है.

नौकरी (जॉब) राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है. काम को दूसरों के भरोसे छोड़ना बड़ी गलती साबित हो सकती है. वर्कस्पेस पर चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से आपको स्वयं ही रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी. धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करें.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक जीवन में आज "राज को राज" रखने की सलाह दी जाती है. घर के किसी सदस्य की निजी बातों को सार्वजनिक न करें, वरना आपसी विश्वास खत्म हो सकता है. ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने की आशंका है, जिससे मन उदास रह सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता और गरिमा बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन आत्म-सुधार का है. अतीत में की गई किसी गलती या लापरवाही का खामियाजा आज आपको अपने क्षेत्र में भुगतना पड़ सकता है. इसे एक सबक की तरह लें और भविष्य के लिए अपनी रणनीति बदलें.

न्यू जनरेशन (युवा वर्ग) आज नकारात्मक परिस्थितियां आपको चारों ओर से घेर सकती हैं. खुद को ऊर्जावान बनाए रखें और निराशा को हावी न होने दें. आपकी इच्छाशक्ति ही आपको इन मुश्किलों से बाहर निकालेगी.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: संकटमोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं. इससे आने वाली बाधाओं का प्रभाव कम होगा.

(FAQs)

1. ससुराल पक्ष से आने वाली परेशानियों को कैसे संभालें?
    आज ससुराल पक्ष के साथ बातचीत में संयम बरतें. यदि कोई अप्रिय समाचार मिले, तो विचलित होने के बजाय धैर्य से काम लें और परिवार को सहारा दें.

2. पार्टनरशिप बचाने के लिए क्या करें?
    आज अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें. किसी भी गलतफहमी को तुरंत स्पष्ट करें और बाहरी लोगों को अपने बीच न आने दें.

3. कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना कैसे करें?
   दूसरों पर निर्भरता कम करें. आज अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा रखें. जटिल कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने का प्रयास करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
और पढ़ें
