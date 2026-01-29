Meen Rashifal 29 January 2026: नौकरी, व्यापार और परिवार में खुशियां, जानें आज का भाग्य!
Pisces Horoscope 29 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.
Meen Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, संवाद और प्रयासों में तेजी आएगी. रिश्तेदारों और करीबी लोगों से सहयोग मिलने की संभावना है. दिन मेहनत का पूरा फल देने वाला है, बशर्ते आप पहल करने से पीछे न हटें.
हेल्थ राशिफल:
सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. परिवार में बच्चे या छोटे भाई-बहन की तबीयत में सुधार होने से मानसिक संतोष मिलेगा. ऊर्जा का स्तर ठीक रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का उचित परिणाम सामने आएगा. रुके हुए काम भी निपट सकते हैं. बिजनेसमैन यदि कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो घर के सदस्यों की सलाह अवश्य लें. प्रातः 7:00 से 8:00 बजे और शाम 5:00 से 6:00 बजे के बीच की गई प्लानिंग आपके लिए बेहतर रहेगी.
जॉब व करियर राशिफल:
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है और मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. आय के नए अवसर बन सकते हैं. खर्च नियंत्रित रहेगा, जिससे संतुलन बना रहेगा.
लव व फैमिली राशिफल:
शाम के समय घर के सदस्यों के साथ छोटी पार्टी या किसी खुशी के पल का योग बन सकता है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और आपसी रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. न्यू जनरेशन की ऊर्जा का स्तर ऊँचा रहेगा, जिससे प्रदर्शन बेहतर होगा.
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
उपाय: आज किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट योजना बनाएं.
FAQs
Q1. क्या आज मीन राशि वालों को रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा?
हाँ, रिश्तेदारों और करीबी लोगों से मदद मिलने के संकेत हैं.
Q2. नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय कैसा है?
उचित सलाह और बताए गए समय में प्लानिंग करने पर परिणाम अनुकूल रहेंगे.
Q3. नौकरी के प्रयासों का परिणाम मिलेगा?
हाँ, नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL