Meen Rashifal 29 January 2026: नौकरी, व्यापार और परिवार में खुशियां, जानें आज का भाग्य!

Meen Rashifal 29 January 2026: नौकरी, व्यापार और परिवार में खुशियां, जानें आज का भाग्य!

Pisces Horoscope 29 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, संवाद और प्रयासों में तेजी आएगी. रिश्तेदारों और करीबी लोगों से सहयोग मिलने की संभावना है. दिन मेहनत का पूरा फल देने वाला है, बशर्ते आप पहल करने से पीछे न हटें.

हेल्थ राशिफल:
सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. परिवार में बच्चे या छोटे भाई-बहन की तबीयत में सुधार होने से मानसिक संतोष मिलेगा. ऊर्जा का स्तर ठीक रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें.

बिजनेस राशिफल:
व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का उचित परिणाम सामने आएगा. रुके हुए काम भी निपट सकते हैं. बिजनेसमैन यदि कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो घर के सदस्यों की सलाह अवश्य लें. प्रातः 7:00 से 8:00 बजे और शाम 5:00 से 6:00 बजे के बीच की गई प्लानिंग आपके लिए बेहतर रहेगी.

जॉब व करियर राशिफल:
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है और मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. आय के नए अवसर बन सकते हैं. खर्च नियंत्रित रहेगा, जिससे संतुलन बना रहेगा.

लव व फैमिली राशिफल:
शाम के समय घर के सदस्यों के साथ छोटी पार्टी या किसी खुशी के पल का योग बन सकता है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और आपसी रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. न्यू जनरेशन की ऊर्जा का स्तर ऊँचा रहेगा, जिससे प्रदर्शन बेहतर होगा.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
उपाय: आज किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट योजना बनाएं.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों को रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा?
हाँ, रिश्तेदारों और करीबी लोगों से मदद मिलने के संकेत हैं.

Q2. नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय कैसा है?
उचित सलाह और बताए गए समय में प्लानिंग करने पर परिणाम अनुकूल रहेंगे.

Q3. नौकरी के प्रयासों का परिणाम मिलेगा?
हाँ, नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget