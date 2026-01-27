शिक्षा व्यवस्था को लेकर सच हुई भविष्यवाणी, ज्योतिष से जानें UGC नियमों पर अब क्या होगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

February 2026 Prediction: 23 जनवरी 2026 को फरवरी में चार ग्रहों का गोचर पर भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास द्वारा भविष्यवाणी की गई थी जो एक बार फिर से सच साबित हुई है. अनीष व्यास ने 'Grah Gochar in February 2026: फरवरी में मंगल, शुक्र सहित 4 ग्रहों का गोचर, बढ़ेंगी दुर्घटनाएं, बॉलीवुड में आ सकती है दुखद खबर''

इस लेख में संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में ''शिक्षा प्रणाली में सुधार के भी योग बनेंगे. धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन गिरफ्तारियां होगी.'' जो ताजा हालातों को देखते हुए सत्य प्रतीत हो रही है. अनीष व्यास के अनुसार फरवरी माह में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है. इस माह महाशिवरात्रि सहित कई बड़े व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रहों की स्थितियों में काफी बड़ा बदलाव होने वाला है.

देशभर में (UGC) के नए नियमों को लेकर विरोध तेज

देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है. नई दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह-जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया. रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं.

यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है. UGC के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा. सोशल मीडिया पर लिखा, 'चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं... मेरा रोंया-रोंया उखाड़ लो राजा.' केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा. किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा.

आगे क्या होगा

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्ल़ेषक डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि आने वाले दिनों में शिक्षा प्रणाली यानी यूजीसी के नए नियमों का विरोध बढ़ेगा धरना प्रदर्शन होगा और अंत में यूजीसी के नए नियम में बदलाव होगा और सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाया जाएगा.

अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर अनीष व्यास ने अब तक 597 से अधिक भविष्यवाणी की है. जो सभी सच साबित हुई है और अपने आप में एक रिकॉर्ड है. अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के बाद 5 जून को भविष्यवक्ता डॉ अनीष व्यास द्वारा की गई भविष्यवाणी में प्राकृतिक आपदा, गैस रिसाव, अग्निकांड और बारिश की भविष्यवाणी भी शामिल थी.

फरवरी माह में कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र से लेकर राहु विराजमान रहेंगे. बड़े बदलाव और विवाद होने की आशंका है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ शेयर बाजार फिर से बढ़ने की भी संभावना रहेगी. इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के योग बनेंगे. राजनीतिक उथल-पुथल एवं प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ेगी. लोगों को विशेष लाभ मिलेगा.

मनोरंजन फिल्म खेलकूद और गायन क्षेत्र से मिलेगी बुरी खबर!

शिक्षा प्रणाली में सुधार के भी योग बनेंगे. धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन गिरफ्तारियां होगी. रेल दुर्घटना होने की संभावना. महिलाओं के लिए समय शुभ नहीं है. कोई बड़ी फिल्म अभिनेत्री से दुखद समाचार. देश और दुनिया में राजनीतिक बदलाव होंगे. सत्ता संगठन में परिवर्तन होगा. आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा.

मनोरंजन फिल्म नाटक फैशन डांसर कॉमेडी चर्चा में रहेंगे. अचानक मौसमी बदलाव भी हो सकते हैं. बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है. सेना की ताकत बढ़ेगी. देश की कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी. मनोरंजन फिल्म खेलकूद एवं गायन क्षेत्र से बुरी खबर मिलेगी. बड़े नेताओं का दुखद समाचार मिलने की संभावना.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.