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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 26 June 2026: बिजनेस में छिपे हुए अवसर से चमकेगी किस्मत, नौकरी में पदोन्नति और अधिकार बढ़ने के संकेत

Meen Rashifal 26 June 2026: बिजनेस में छिपे हुए अवसर से चमकेगी किस्मत, नौकरी में पदोन्नति और अधिकार बढ़ने के संकेत

Pisces Horoscope: क्या आज सीक्रेट प्रोजेक्ट से नौकरी में मिलने वाला है बड़ा पद और अधिकार? जानिए 26 जून 2026 को मजबूत कैश फ्लो, सेहत और लव लाइफ में क्या बड़े और चमत्कारी बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Meen Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को आधुनिक बनाने का है. आज आप टेक्नोलॉजी (तकनीक) का सही और सटीक उपयोग करके अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. बाजार में आपकी दूरदर्शिता काम आएगी और आप किसी ऐसे छिपे हुए अवसर (Hidden Opportunity) को खोज निकालेंगे, जो आपकी कंपनी और आपके व्यापार के लिए सोने की खान साबित होगा. इसके अलावा, आज किसी धर्मार्थ या सामाजिक काम से भी आपको आय होने के योग बन रहे हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपका दिन बेहद मजबूत और संतोषजनक रहेगा. व्यापार में सही फैसलों के कारण कैश फ्लो (धन का प्रवाह) बहुत मजबूत रहेगा. आपको बिजनेस के दैनिक और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. आज खर्चों पर नियंत्रण रहने से न केवल सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे, बल्कि आप भविष्य के लिए कुछ अच्छी बचत करने में भी पूरी तरह सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में मील का पत्थर साबित हो सकता है. आप ऑफिस के किसी बेहद गोपनीय या सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं. आपके बॉस आपकी वर्किंग स्टाइल (काम करने के तरीके) और आपके समर्पण को बहुत महत्व देंगे. कार्यस्थल पर आपकी पदोन्नति (प्रमोशन) की संभावना बहुत मजबूत है, जिससे आपकी शक्ति और अधिकार में वृद्धि होगी. आप अपनी टीम को सही मार्गदर्शन देंगे और आपके काम की संतुष्टि अपने चरम पर होगी. आपकी इस सफलता के आगे आपके प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और ध्यान लगाने का है. यदि आप अपनी पढ़ाई में आधुनिक गैजेट्स या नई तकनीक का सहारा लेते हैं, तो आपको जटिल विषयों को समझने में बहुत आसानी होगी. गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जिससे परीक्षा या इंटरव्यू में आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
प्रेम संबंधों के मामले में आज आपको अपने जीवन का सबसे रोमांटिक और सपनों जैसा सुखद अनुभव हो सकता है. अपने लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ आपको एक गहरा आत्मिक और रूहानी जुड़ाव महसूस होगा. कामकाजी लोगों (Employed Person) का आज ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers) के साथ भी एक गहरा भावनात्मक बंधन बनेगा. आपको कार्यस्थल का माहौल देखकर ऐसा महसूस होगा कि यह आपकी 'सेकंड फैमिली' (दूसरा परिवार) है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
चंद्रमा के नौवें भाव में होने से आपका भाग्य तो चमकेगा ही, साथ ही आपकी सेहत भी उत्तम बनी रहेगी. यदि आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान (Meditation) या ईश्वर की प्रार्थना से करते हैं, तो आपके भीतर पूरे दिन एक गजब की सकारात्मकता और भीतरी ऊर्जा बनी रहेगी, जो आपको हर मानसिक तनाव से दूर रखेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर केसरिया भात या मिश्री का भोग लगाएं. इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें. इससे आपका भाग्य और अधिक मजबूत होगा तथा जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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