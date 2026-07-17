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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 17 July 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा, व्यापार में रिकॉर्ड मुनाफा, करियर में मिलेगा अंतरराष्ट्रीय अवसर

Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 July 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा, व्यापार में रिकॉर्ड मुनाफा, करियर में मिलेगा अंतरराष्ट्रीय अवसर

Aquarius Horoscope: क्या 17 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को व्यापार में जबरदस्त सफलता, नौकरी में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और प्रेम जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलेगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. 

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं. 

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. सप्तम भाव में चंद्रमा और सुनफा योग के प्रभाव से व्यापार में उम्मीद से अधिक सफलता मिलने के संकेत हैं. ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा, जिससे बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है और आपका स्टॉक तेजी से खत्म होने की संभावना रहेगी. यदि नई ब्रांच, शोरूम या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शुभ रहेगा. नए ग्राहकों के साथ-साथ पुराने ग्राहक भी दोबारा जुड़ सकते हैं, जिससे बाजार में आपकी प्रतिष्ठा और मजबूत होगी. गुणवत्ता और समय पर सेवा देना भविष्य में भी लाभ दिलाएगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज करियर में बड़ी उपलब्धियां मिलने के योग हैं. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और दूरदर्शी सोच वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. कोई महत्वपूर्ण इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी पहचान वैश्विक स्तर पर बन सकती है. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को क्लाइंट्स और आम लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आपके नए आइडियाज को मैनेजमेंट भविष्य के लिए उपयोगी मानते हुए तुरंत लागू कर सकता है, जिससे करियर में तेज़ी से प्रगति होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन शानदार रहेगा. व्यापार में बढ़ती बिक्री और नए अवसरों से आय में वृद्धि होगी. यदि किसी नए निवेश या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज सकारात्मक शुरुआत की जा सकती है. हालांकि, खर्चों पर संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक रहेगा ताकि भविष्य की योजनाएं मजबूत बनी रहें.

लव और फैमिली राशिफल

सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी या प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ा सकता है. दिन की शुरुआत में छोटी-सी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन धैर्य और खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा और कई जातक अपने रिश्ते को विवाह में बदलने का निर्णय ले सकते हैं. परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित आहार का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा. लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने वालों को आंखों और गर्दन का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिलेगी. स्कॉलरशिप, उच्च शिक्षा या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नियमित अध्ययन और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से भविष्य के नए रास्ते खुलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव और भगवान शनिदेव की पूजा करें. "ॐ नमः शिवाय" तथा "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद लोगों को लाल फल या भोजन का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, वैवाहिक जीवन में मधुरता और समाज में सम्मान प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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