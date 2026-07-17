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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 17 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी, भावनाओं में आकर न लें फैसले

Aaj Ka Makar Rashifal 17 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी, भावनाओं में आकर न लें फैसले

Capricorn Horoscope: क्या 17 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों को व्यापार में नुकसान, नौकरी में चुनौतियां और रिश्तों में सतर्क रहने की जरूरत है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. 

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं. 

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा और ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण बाजार की चाल आपके अनुमान से अलग रह सकती है. शेयर, कमोडिटी या जोखिम वाले निवेश में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है. यदि व्यापार में नई तकनीक लागू करने की योजना बना रहे हैं, तो कर्मचारियों का विरोध या असहयोग देखने को मिल सकता है. ग्राहकों की शिकायतों को हल्के में न लें, क्योंकि छोटी लापरवाही भी आपकी ब्रांड इमेज को प्रभावित कर सकती है. आज किसी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना अधिक लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बन सकती हैं. आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिलने से मन निराश हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने होने वाली प्रस्तुति अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं दे सकती, इसलिए आलोचना से सीखने का प्रयास करें. सहकर्मियों के साथ अनावश्यक चर्चा या गॉसिप से बचें, क्योंकि आपकी कही गई बातें प्रबंधन तक पहुंच सकती हैं और आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं. संयम और पेशेवर व्यवहार ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है. शेयर बाजार, कमोडिटी या किसी भी प्रकार के जोखिम वाले निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें. यदि किसी वित्तीय योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे दोबारा जांचने के बाद ही आगे बढ़ाएं. बचत को प्राथमिकता देना आज समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में किसी पुराने या जटिल विषय पर चर्चा करने से बचें, क्योंकि छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. अविवाहित लोगों को नए रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण में आकर बड़ा फैसला लेना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और कार्य का दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार का पालन करें और योग या ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. डिजिटल स्क्रीन पर अधिक समय बिताने वालों को आंखों और गर्दन की देखभाल भी करनी चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

डिजिटल आर्ट, डिजाइन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट्स और डेटा का बैकअप अवश्य रखना चाहिए. तकनीकी समस्या के कारण महत्वपूर्ण फाइलें प्रभावित हो सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी एकाग्र होकर नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं कम होंगी, मानसिक तनाव घटेगा और व्यापार व करियर में स्थिरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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