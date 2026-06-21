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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 21 June 2026: मीन राशि सिद्धि योग से व्यापार में मिलेगा बंपर ऑफिशियल ऑर्डर, बिजनेस छुएगा नई ऐतिहासिक ऊंचाइयां

Aaj ka Meen Rashifal 21 June 2026: मीन राशि सिद्धि योग से व्यापार में मिलेगा बंपर ऑफिशियल ऑर्डर, बिजनेस छुएगा नई ऐतिहासिक ऊंचाइयां

Pieces Horoscope 21 June 2026: क्या आज मीन राशि वालों को बड़ा व्यापारिक ऑर्डर, करियर में सम्मान और धन लाभ मिलने वाला है? जानिए कैसे शुभ योग आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

चंद्रमा के षष्ठम भाव में होने से व्यापारिक मामलों में आपको प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और विरोधियों की रणनीतियां कमजोर पड़ सकती हैं. व्यापारियों को धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल प्रचार और नए ग्राहकों को जोड़ने के प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ देने वाले साबित होंगे. किसी बड़े ऑर्डर, महत्वपूर्ण डील या नए प्रोजेक्ट के मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और व्यापार विस्तार की योजनाओं पर भी आगे बढ़ सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन की सराहना होगी. टीम मीटिंग या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपके योगदान को विशेष महत्व मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. आपकी कार्यकुशलता और समर्पण करियर में नई पहचान दिलाने में मदद करेगा. पदोन्नति, नई भूमिका या भविष्य की प्रगति से जुड़े सकारात्मक संकेत भी मिल सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

परिवार का सहयोग और समर्थन आपको हर कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे. हल्का व्यायाम, योग या सुबह की सैर आपको पूरे दिन सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 3
अभाग्यशाली अंक: 5

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 04:00 AM (IST)
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