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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 20 June 2026: ऑफिस में को-वर्कर्स के अड़ियल रवैये से बढ़ सकता है तनाव; सेल्स बढ़ाने के लिए ग्राहकों को समझाएं 'WHY' फैक्टर

Aaj ka Meen Rashifal 20 June 2026: ऑफिस में को-वर्कर्स के अड़ियल रवैये से बढ़ सकता है तनाव; सेल्स बढ़ाने के लिए ग्राहकों को समझाएं 'WHY' फैक्टर

Pisces Horoscope 20 June 2026: मीन राशि वाले ऑफिस में को-वर्कर्स के अड़ियल रवैये से बचें, शॉर्ट ब्रेक लें. बिजनेस सेल्स बढ़ाने के लिए ग्राहकों को प्रॉडक्ट की खासियत समझाएं. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 04:46 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 20 June 2026: जून का यह तीसरा शनिवार मीन राशि के जातकों के लिए व्यावहारिक समझ और स्मार्ट वर्क अपनाने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके छठे भाव (Sixth House) यानी शत्रु, रोग और मानसिक चिंताओं के घर में गोचर कर रहे हैं.

वहीं, साहस और पराक्रम के कारक मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, जो आपके आत्मबल को बनाए रखेंगे.

करियर और वर्कप्लेस: को-वर्कर्स के रवैये से न हों परेशान, डिस्टेंस लर्निंग में मिलेंगे मौके

आज कार्यस्थल पर आपकी सहनशीलता और फोकस की परीक्षा हो सकती है.

अड़ियल रवैये से ऐसे निपटें: छठे घर का चंद्रमा ऑफिस में थोड़ा मानसिक तनाव (Mental Stress) दे सकता है. आज कार्यस्थल पर किसी को-वर्कर या जूनियर का अड़ियल और असहयोगात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है. ऐसे में बहस करने के बजाय काम से कुछ देर का छोटा ब्रेक लें और शांत दिमाग से नए सिरे से काम की शुरुआत करें.

ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में नए मौके: जो लोग शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या रिमोट वर्किंग से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए थकान: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों के लिए आज ट्रैवलिंग काफी ज्यादा हो सकती है, जिससे शाम तक शारीरिक थकान महसूस होगी.

बिजनेस और फाइनेंस: ग्राहकों को समझाएं प्रॉडक्ट की यूनीकनेस, खर्चों पर लगाएं ब्रेक

व्यापार के मोर्चे पर आज का दिन ग्राहकों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने का है.

कस्टमर को समझाएं 'WHY' फैक्टर: वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज आपकी सेल्स (Sales) बढ़ाने का एक ही तरीका है—कम्युनिकेशन. अपने ग्राहकों को सीधे प्रॉडक्ट बेचने के बजाय यह समझाएं कि आपका प्रॉडक्ट मार्केट के अन्य प्रॉडक्ट्स से क्यों अलग और बेहतर है. जब आप यह 'क्यों' (Why) क्लियर करेंगे, तो ग्राहकों का भरोसा और आपकी बिक्री दोनों बढ़ेंगे.

प्रतिष्ठान के खर्चों पर लगाम: बिजनेस की गति आज सामान्य और ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन मुनाफे को बनाए रखने के लिए आपको अपने ऑफिस या दुकान के फालतू और अनपेक्षित खर्चों पर लगाम लगानी होगी.

निर्माण कार्य के लिए शुभ समय: यदि आप अपनी दुकान, ऑफिस या घर में रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन (Construction) शुरू करवाना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ मुहूर्त देखकर काम आगे बढ़ाने के लिए सही है.

पर्सनल लाइफ, स्टूडेंट्स और लाइफस्टाइल: लग्जरी पर खर्च और घर वापसी की प्लानिंग

लग्जीरियस लाइफस्टाइल पर खर्च: आर्थिक स्थिति ठीक रहने से आज आप अपनी और परिवार की खुशियों के लिए लग्जरी आइटम्स या सुख-सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे. यह खर्च आपके परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाएगा.

घर जाने की प्लानिंग: तीसरे भाव में बैठे मंगल के प्रभाव से जो लोग नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वे इस वीकेंड घर जाने या परिवार से मिलने की प्लानिंग बना सकते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए शानदार दिन: प्रतियोगी परीक्षाओं या अपने पर्टिकुलर फील्ड की तैयारी कर रहे छात्र आज बेहतर परफॉर्मेंस देने में सफल रहेंगे. आपका फोकस आज काफी मजबूत रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): रेड (लाल - जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखेगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:46 AM (IST)
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