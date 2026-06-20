Aaj ka Meen Rashifal 20 June 2026: जून का यह तीसरा शनिवार मीन राशि के जातकों के लिए व्यावहारिक समझ और स्मार्ट वर्क अपनाने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके छठे भाव (Sixth House) यानी शत्रु, रोग और मानसिक चिंताओं के घर में गोचर कर रहे हैं.

वहीं, साहस और पराक्रम के कारक मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, जो आपके आत्मबल को बनाए रखेंगे.

करियर और वर्कप्लेस: को-वर्कर्स के रवैये से न हों परेशान, डिस्टेंस लर्निंग में मिलेंगे मौके

आज कार्यस्थल पर आपकी सहनशीलता और फोकस की परीक्षा हो सकती है.

अड़ियल रवैये से ऐसे निपटें: छठे घर का चंद्रमा ऑफिस में थोड़ा मानसिक तनाव (Mental Stress) दे सकता है. आज कार्यस्थल पर किसी को-वर्कर या जूनियर का अड़ियल और असहयोगात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है. ऐसे में बहस करने के बजाय काम से कुछ देर का छोटा ब्रेक लें और शांत दिमाग से नए सिरे से काम की शुरुआत करें.

ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में नए मौके: जो लोग शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या रिमोट वर्किंग से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए थकान: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों के लिए आज ट्रैवलिंग काफी ज्यादा हो सकती है, जिससे शाम तक शारीरिक थकान महसूस होगी.

बिजनेस और फाइनेंस: ग्राहकों को समझाएं प्रॉडक्ट की यूनीकनेस, खर्चों पर लगाएं ब्रेक

व्यापार के मोर्चे पर आज का दिन ग्राहकों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने का है.

कस्टमर को समझाएं 'WHY' फैक्टर: वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज आपकी सेल्स (Sales) बढ़ाने का एक ही तरीका है—कम्युनिकेशन. अपने ग्राहकों को सीधे प्रॉडक्ट बेचने के बजाय यह समझाएं कि आपका प्रॉडक्ट मार्केट के अन्य प्रॉडक्ट्स से क्यों अलग और बेहतर है. जब आप यह 'क्यों' (Why) क्लियर करेंगे, तो ग्राहकों का भरोसा और आपकी बिक्री दोनों बढ़ेंगे.

प्रतिष्ठान के खर्चों पर लगाम: बिजनेस की गति आज सामान्य और ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन मुनाफे को बनाए रखने के लिए आपको अपने ऑफिस या दुकान के फालतू और अनपेक्षित खर्चों पर लगाम लगानी होगी.

निर्माण कार्य के लिए शुभ समय: यदि आप अपनी दुकान, ऑफिस या घर में रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन (Construction) शुरू करवाना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ मुहूर्त देखकर काम आगे बढ़ाने के लिए सही है.

पर्सनल लाइफ, स्टूडेंट्स और लाइफस्टाइल: लग्जरी पर खर्च और घर वापसी की प्लानिंग

लग्जीरियस लाइफस्टाइल पर खर्च: आर्थिक स्थिति ठीक रहने से आज आप अपनी और परिवार की खुशियों के लिए लग्जरी आइटम्स या सुख-सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे. यह खर्च आपके परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाएगा.

घर जाने की प्लानिंग: तीसरे भाव में बैठे मंगल के प्रभाव से जो लोग नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वे इस वीकेंड घर जाने या परिवार से मिलने की प्लानिंग बना सकते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए शानदार दिन: प्रतियोगी परीक्षाओं या अपने पर्टिकुलर फील्ड की तैयारी कर रहे छात्र आज बेहतर परफॉर्मेंस देने में सफल रहेंगे. आपका फोकस आज काफी मजबूत रहेगा.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): रेड (लाल - जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखेगा)

रेड (लाल - जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखेगा) भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 7

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