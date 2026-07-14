Aaj ka Dhanu Rashifal 14 July 2026: साझेदारी में सफलता बिजनेस, नौकरी और वैवाहिक जीवन में सहयोग से बनेंगे बड़े काम
Sagittarius Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार, नौकरी और आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी, क्या जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे और करियर को नई दिशा मिलेगी? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Dhanu Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यों की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और योग आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से देश-विदेश के बड़े व्यापारियों से अग्रिम भुगतान के साथ महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है. टैक्स, बैंक लोन और सरकारी मामलों में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां किसी अनुभवी सलाहकार की मदद से दूर हो सकती हैं. आपकी प्रभावशाली संवाद शैली और ग्राहक सेवा किसी नाराज क्लाइंट को भी दोबारा आपके साथ जोड़ सकती है. व्यापार विस्तार के लिए दिन अनुकूल रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने के शानदार अवसर बनेंगे. नौकरी बदलने का प्रयास सफल हो सकता है और इंटरव्यू में आपकी योग्यता, नई स्किल्स और अनुभव की सराहना होगी. आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में शुरुआत में हल्का मतभेद संभव है, लेकिन दिन के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी. प्रेम संबंधों में पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी का माहौल बन सकता है, जिससे घर में खुशी का वातावरण रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत शुभ रहेगा. व्यापार में बढ़ते ऑर्डर, अग्रिम भुगतान और सरकारी मामलों में राहत मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. पुराने अटके हुए मामलों के सुलझने से आर्थिक दबाव कम होगा. निवेश और बचत के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. अपनी प्रतिभा के बल पर प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं. नई तकनीक और प्रशिक्षण से जुड़ी सीख भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 1.
भाग्यशाली रंग: गोल्डन(Golden)
अशुभ अंक: 5.
उपाय:
सुबह भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी, चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, दांपत्य जीवन में मधुरता और आर्थिक समृद्धि के योग मजबूत होंगे.
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