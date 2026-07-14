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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 14 July 2026: षष्ठम भाव सक्रिय विरोधियों पर बढ़त मिलेगी, मेहनत से करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी

Aaj ka Makar Rashifal 14 July 2026: षष्ठम भाव सक्रिय विरोधियों पर बढ़त मिलेगी, मेहनत से करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी

Capricorn Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों का व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, क्या नौकरी में मिलेगा बड़ा लाभ और दांपत्य जीवन में बढ़ेगा प्रेम? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है. थोक और रिटेल व्यापार में आपकी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी. मजबूत और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कारण ग्राहकों का भरोसा और क्लाइंट रिटेंशन दोनों बढ़ेंगे. यदि आप पैतृक व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो आज बनाई गई योजना भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है. नए व्यापारिक संपर्क भी लाभ दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी. कामचोर और चुगलखोर सहकर्मी भी आपके काम का सम्मान करने को मजबूर होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुन सकते हैं. कंपनी की ओर से बोनस, वाहन, आवास या अन्य सुविधाएं मिलने के संकेत हैं. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को भी अच्छे अवसर मिलने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा. पुराने समय से चली आ रही पैसों की परेशानी कम होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. किसी पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से लाभ मिलने के योग हैं. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत भी बढ़ेगी और भविष्य की आर्थिक योजनाओं को मजबूती मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल

दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर सहयोग करेगा. परिवार में सुखद माहौल रहेगा तथा किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है. अधिक भावुक होने के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. पर्याप्त नींद भी आपके लिए जरूरी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. एजुकेशन लोन या किसी शैक्षणिक सहायता से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. शिक्षकों का मार्गदर्शन और आत्मविश्वास आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो(Yellow)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 6

उपाय

सुबह भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें. साथ ही "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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