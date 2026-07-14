Aaj ka Makar Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है. थोक और रिटेल व्यापार में आपकी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी. मजबूत और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कारण ग्राहकों का भरोसा और क्लाइंट रिटेंशन दोनों बढ़ेंगे. यदि आप पैतृक व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो आज बनाई गई योजना भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है. नए व्यापारिक संपर्क भी लाभ दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी. कामचोर और चुगलखोर सहकर्मी भी आपके काम का सम्मान करने को मजबूर होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुन सकते हैं. कंपनी की ओर से बोनस, वाहन, आवास या अन्य सुविधाएं मिलने के संकेत हैं. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को भी अच्छे अवसर मिलने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा. पुराने समय से चली आ रही पैसों की परेशानी कम होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. किसी पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से लाभ मिलने के योग हैं. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत भी बढ़ेगी और भविष्य की आर्थिक योजनाओं को मजबूती मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल

दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर सहयोग करेगा. परिवार में सुखद माहौल रहेगा तथा किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है. अधिक भावुक होने के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. पर्याप्त नींद भी आपके लिए जरूरी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. एजुकेशन लोन या किसी शैक्षणिक सहायता से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. शिक्षकों का मार्गदर्शन और आत्मविश्वास आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो(Yellow)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

उपाय

सुबह भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें. साथ ही "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

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