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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 14 July 2026: व्याघात योग का लाभ रुका धन मिलेगा, करियर और शिक्षा में मनचाही सफलता के योग

Aaj ka Kumbh Rashifal 14 July 2026: व्याघात योग का लाभ रुका धन मिलेगा, करियर और शिक्षा में मनचाही सफलता के योग

Aquarius Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिलेगा? क्या व्यापार में नई पार्टनरशिप बनेगी और नौकरी, शिक्षा व परिवार में मिलेगी खुशखबरी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापार के लिहाज से दिन काफी लाभदायक रहेगा. मार्केट के उतार-चढ़ाव का सटीक विश्लेषण करके आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में सफल रहेंगे. आपकी रणनीति और दूरदर्शिता व्यापार में अच्छा मुनाफा दिलाएगी. किसी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी वाकपटुता और प्रस्तुति से प्रभावित होकर नया बिजनेस पार्टनर मिलने की संभावना है. व्याघात योग के प्रभाव से लंबे समय से रुका हुआ भुगतान भी आज प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन सभी का ध्यान आकर्षित करेगा. आपके अच्छे कार्यों से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, हालांकि कुछ विरोधी आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर सकते हैं. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. कम मेहनत में बेहतर परिणाम मिलेंगे और दोपहर से पहले ही अपने अधिकांश टारगेट पूरे करने में सफलता मिलेगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने से नकदी की स्थिति बेहतर होगी. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बचत में भी वृद्धि होगी. व्यापार से होने वाला लाभ भविष्य की योजनाओं को मजबूती देगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान की ओर से कोई उपलब्धि या शुभ समाचार मिलने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि लगातार काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या में योग या ध्यान को शामिल करें. संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का फल देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भविष्य की तैयारी को मजबूत बनाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू(Navy Blue)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4

उपाय

सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग का वस्त्र या काली उड़द का दान करें. इससे करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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