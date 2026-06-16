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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 16 June 2026: मीन राशि दफ्तर में न्यू टेक्नोलॉजी सीखने से हिचकिचाएं नहीं कर्मचारी, भविष्य के लिए साबित होगी गेम-चेंजर

Aaj ka Meen Rashifal 16 June 2026: मीन राशि दफ्तर में न्यू टेक्नोलॉजी सीखने से हिचकिचाएं नहीं कर्मचारी, भविष्य के लिए साबित होगी गेम-चेंजर

Pisces Horoscope 16 June 2026: ऑफिस में न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्या मंगलवार को प्रोडक्ट पैकेजिंग में सुधार से कम होंगी रिटर्न-रिफंड की दरें? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा.  मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और व्यावहारिक सुधार करने का संकेत दे रहा है. यदि आपके बिजनेस में इन दिनों ग्राहकों की तरफ से 'रिटर्न और रिफंड रेट्स' लगातार बढ़ रहे हैं, तो आज ही तुरंत अपने प्रोडक्ट की 'पैकेजिंग' और अपने 'शिपिंग पार्टनर' की जांच करें; आज किया गया यह जरूरी व्यावहारिक सुधार आपके बिजनेस को लंबे समय तक टिकने में बहुत बड़ी मदद करेगा. 

ग्रह गोचर विपरीत होने से आज आपके खर्चों में अचानक भारी बढ़ोतरी हो सकती है; इसलिए कड़ा बजट बनाकर ही चलें, और फालतू की भारी मशीनरी या गैर-जरूरी टेक टूल्स पर पैसा निवेश करने से पूरी तरह बचें, देश-विदेश की फ्रेंचाइजी के प्रति सजग रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर को अपग्रेड करने और वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखने की सख्त हिदायत दे रहा है. आज ऑफिस में किसी 'न्यू टेक्नोलॉजी या आधुनिक सॉफ़्टवेयर' के इंप्लीमेंटेशन को लेकर आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं, क्योंकि पहली बार आप उसे दफ्तर में अकेले हैंडल कर रहे हैं; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस नई तकनीक को सीखने में ज़रा सा भी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि यह आज सीखा हुआ ज्ञान आपके सुनहरे भविष्य के लिए सबसे बड़ा 'गेम-चेंजर' साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज सहकर्मियों या जूनियर्स के साथ दफ्तर में अचानक कहासुनी होने की आशंका बनी हुई है; अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा को तोड़ने का संदेश दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए, अपने भीतर छिपे हुए भयंकर 'फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन' (क्लास में शिक्षकों से सवाल पूछने के डर और हिचकिचाहट) से पूरी तरह बाहर निकलना होगा; जब आप खुलकर डाउट्स पूछेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा शांति और संयम बरतने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के कारण आज घरेलू मोर्चे पर कुछ पुरानी पारिवारिक समस्याएं अचानक उभर सकती हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आप चाहे अपने घर पर हों या फिर बाहर समाज में, सभी जगह के नियमों और मर्यादाओं का कठोरता से पालन करते हुए, हमेशा एक सभ्य व शिष्टाचारी मनुष्य का परिचय दें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. खर्चों की चिंता, न्यू सॉफ्टवेयर सीखने का दबाव और घरेलू कलह के कारण भयंकर मानसिक बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर जाएं और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर चौथे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक स्पष्टता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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