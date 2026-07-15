Kal Ka Rashifal 16 July 2026: गुरुवार, 16 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आकाश मंडल में गजकेसरी व सिद्धि योग जैसे अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल और पंचांग.

16 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त:

तिथि व पक्ष: आषाढ़ शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि (सुबह 08:53 तक, फिर तृतीया तिथि शुरू होगी).

आषाढ़ शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि (सुबह 08:53 तक, फिर तृतीया तिथि शुरू होगी). नक्षत्र व चंद्रमा: शाम 07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र लगेगा. चंद्रमा शाम 07:52 तक कर्क राशि में और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

शाम 07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र लगेगा. चंद्रमा शाम 07:52 तक कर्क राशि में और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. ग्रहों के विशेष योग: कल वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग का महासंयोग रहेगा. इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को 'भद्र योग' का लाभ मिलेगा.

कल वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग का महासंयोग रहेगा. इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को का लाभ मिलेगा. शुभ चौघड़िया (शुभ कार्य का समय): कल शुभ कार्यों के लिए दो विशेष समय हैं:

कल शुभ कार्यों के लिए दो विशेष समय हैं: सुबह: 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) शाम: दोपहर 05:00 से शाम 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 05:00 से शाम 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान शुभ कार्य टालें).

दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान शुभ कार्य टालें). शुभ दिशा: कल दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए बेहद भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

चंद्रमा कल आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जिससे घर, भूमि और वाहन के सुख में थोड़ी कमी आ सकती है. कल आपको अत्यधिक मेहनत और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

व्यापार व आर्थिक नुकसान: कल सामान बेचने के लिए ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन हताश न हों. पुरानी उधारी के कारण लेनदार दरवाजे पर आ सकते हैं, जिससे साख धूमिल होने का खतरा है. शिपमेंट्स में देरी होने से पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, जिससे कैश फ्लो रुकेगा.

ऑफिस व परिवार: वर्कप्लेस पर आपके भरोसेमंद कोवर्कर ही सीनियर्स से आपकी बुराई कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा. टीम सपोर्ट न मिलने से काम का बोझ पहाड़ जैसा लगेगा. ससुराल पक्ष की दखलअंदाजी से घर में बड़ा विवाद होने के योग हैं. नई चीजें सीखने में छात्रों को मानसिक थकान महसूस होगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - हरा, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 8.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा तीसरे भाव में होने से कल आप ऊर्जा और पराक्रम से भरे रहेंगे. युवाओं को करियर के प्रति सजग रहने का पूरा फल मिलेगा.

व्यापार व करियर: किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति का आपके ऑफिस या शोरूम में आना बिजनेस की ब्रांड वैल्यू को रातों-रात बढ़ा देगा. नया बिजनेस या ब्रांच शुरू करने के लिए कल सुबह 07:00 से 08:00 या शाम 05:00 से 06:00 बजे का शुभ मुहूर्त सर्वोत्तम है.

ऑफिस व शिक्षा: विदेश में नौकरी कर रहे लोगों को कल कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आप जूनियर्स के लिए मेंटर की भूमिका निभाएंगे, जिससे एक वफादार टीम तैयार होगी. नौकरीपेशा लोग नेटवर्क बढ़ाने में जुटें. प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे. संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सफेद, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 7.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा दूसरे भाव में होने से कल आप आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और शक्तिशाली रहेंगे. कल सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से आपका मान-सम्मान शिखर पर होगा.

व्यापार व आर्थिक लाभ: व्यापारिक मामलों में कल का दिन शानदार रहेगा. बैंक से बहुत कम ब्याज दर पर बड़ा बिजनेस लोन स्वीकृत होने की लिखित सूचना मिल सकती है, जिससे व्यापार का विस्तार आसान होगा. विकट परिस्थितियों में भी आपकी शांतिप्रिय छवि आपको वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाएगी.

ऑफिस व परिवार: मार्केटिंग से जुड़े लोगों का व्यवहार क्लाइंट्स का दिल जीत लेगा, जिससे लंबे समय के बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे. सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट कठिन प्रोजेक्ट को भी मनोरंजक बना देगा. ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आगे चलकर प्रॉफिटेबल साबित होंगी. घर में मांगलिक कार्य होने से मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - भूरा, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 9.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में संचार कर रहे हैं, जिससे आप बौद्धिक और सटीक निर्णय लेने में सफल रहेंगे. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से माहौल सुखद रहेगा.

व्यापार व राजयोग: सिद्धि और गजकेसरी योग के कारण कल आपके व्यापारिक दस्तावेज इतने मजबूत रहेंगे कि कॉम्पिटिटर चाहकर भी आपको चुनौती नहीं दे पाएंगे. देश-विदेश में चल रहे व्यापार का टर्नओवर कल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है और आप बंपर लाभ कमाएंगे.

करियर व कला: बॉस कल आपके किसी बड़े आइडिया पर मुहर लगा सकते हैं और आपको एक बड़ी टीम को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. नई टेक्नोलॉजी सीखना फायदेमंद रहेगा. आर्टिस्ट कल ऐसी बेहतरीन कृति बनाएंगे जो भविष्य में बड़ी नीलामी या राष्ट्रीय अवार्ड दिला सकती है. अविवाहितों के लिए खुशियों की सौगात आएगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 1, अशुभ अंक - 6.

सिंह राशि (Leo) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से कल आपका स्वभाव काफी खर्चीला रहेगा, जिसके कारण जरूरत के समय पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापार व आर्थिक नुकसान: ग्रह गोचर गड़बड़ाने से जल्दबाजी में लिए गए व्यावसायिक निर्णय भविष्य में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं. किसी विश्वस्त कर्मचारी द्वारा पैसों की हेरफेर (गबन) का पता चलने से गहरा दुख होगा. किसी खास प्रोडक्ट पर अचानक टैक्स या वेट (VAT) वृद्धि से बजट बिगड़ेगा, जिससे विदेशी क्लाइंट्स दूरी बना सकते हैं.

ऑफिस व लव लाइफ: न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने में लापरवाही प्रगति में बाधा बनेगी और जूनियर्स आपसे आगे निकल सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त लाभ के ओवरटाइम करना पड़ेगा, जिससे मानसिक तनाव चरम पर होगा. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से पार्टनर के साथ अविश्वास की गहरी खाई पैदा हो सकती है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - स्काई ब्लू, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 5.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 11वें भाव में होने से कल का दिन आपके लिए अपने कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें पूरा करने का है. सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से आपके कार्यों में गजब की गति आएगी.

आर्थिक व व्यापार: ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन से जुड़े कानूनी विवादों में कल आपको बड़ी जीत मिलेगी, जिससे मार्केट में इमेज मजबूत होगी. आपकी सतर्कता और सिस्टम सिक्योरिटी इतनी कड़क रहेगी कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट कॉपी नहीं कर पाएगा. पुश्तैनी संपत्ति के पुराने मामले में उम्मीद से बड़ा हिस्सा मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

करियर व शिक्षा: घर से दूर रहकर जॉब करने वालों को कंपनी की ओर से रहने और खाने की विशेष सुविधाएं (Perks) मिल सकती हैं. बड़े क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग सफल रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र कल अपनी रिसर्च जारी रखें, यह आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - गोल्डन, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 2.

चंद्रमा 10वें भाव में होने से कल आपको राजनीतिक उन्नति और करियर में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. कल का दिन हर प्रकार से लाभदायक सिद्ध होगा.

व्यापार व निवेश: बिजनेसमैन अपने पुराने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कल बेहतरीन लाभ कमा सकेंगे. बैंक मैनेजर के साथ की गई मीटिंग आपके भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग के नए दरवाजे खोल देगी. लीगल पेपर्स पर साइन करने से पैतृक संपत्ति या जायदाद का पुराना विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.

ऑफिस व परिवार: आपका निष्पक्ष व्यवहार ऑफिस की गुटबाजी को खत्म करेगा, जिससे कोवर्कर्स आपके प्रति वफादार रहेंगे. विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ी सफलता और भारी आर्थिक इजाफे के योग हैं. ससुराल पक्ष से संबंध बेहद प्रगाढ़ होंगे और वे आपके बिजनेस में बड़ी आर्थिक मदद के लिए तैयार रहेंगे. छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने से आर्थिक चिंता मिटेगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सफेद, भाग्यशाली अंक - 7, अशुभ अंक - 1.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से कल किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपका भाग्य रातों-रात चमक उठेगा. सिद्धि और गजकेसरी योग से दिन बेहद शानदार रहने वाला है.

व्यापार व करियर: व्यापारी कल अच्छा लाभ कमाएंगे और बिजनेस विस्तार की योजना सफल होगी. बड़े बिजनेसमैन आपकी शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखकर आपको ज्वाइंट वेंचर (पार्टनरशिप) के लिए इनवाइट कर सकते हैं. कोई पुरानी ठंडी पड़ी डील अचानक फाइनल हो जाएगी जिससे धन लाभ होगा.

पारिवारिक जीवन: ऑफिस के बाद कल आप घरेलू सामान की खरीदारी और घर की सजावट में खुनुमा समय बिताएंगे. सिस्टम अपडेट होने से काम की गति सुधरेगी और आप मल्टीटास्किंग करने में सफल रहेंगे. संपत्ति खरीदने के लिए कल पश्चिम दिशा का चयन करना आपके लिए राजयोग लेकर आएगा. स्पोर्ट्स पर्सन योग-प्राणायाम से एकाग्रता बढ़ाएं.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पिंक, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 5.

धनु राशि (Sagittarius) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कल ननिहाल पक्ष में किसी से अनबन हो सकती है. ग्रहों की टेढ़ी दृष्टि आपके पराक्रम को गलत दिशा में मोड़ सकती है, सतर्क रहें.

आर्थिक नुकसान व व्यापार: बड़े व्यापारियों को धन संबंधी बड़ा नुकसान होने से मानसिक तनाव रहेगा, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. किसी पुराने विवाद को लेकर कल आपको कोर्ट-कचहरी या कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है. जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

ऑफिस व परिवार: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ अविश्वास की स्थिति बनेगी और आपके कार्य की सीक्रेट प्लानिंग लीक हो सकती है. घरेलू जिम्मेदारियों और ऑफिशियल वर्क की अधिकता के कारण आप सिर से लेकर पांव तक काम के बोझ से लदे रहेंगे. संतान की संगति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पिंक, भाग्यशाली अंक - 9, अशुभ अंक - 7.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से कल बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर हल्की बहस हो सकती है, लेकिन ग्रहों की स्थिति न्यू बिजनेसमैन को अपार ऊर्जा और गर्मजोशी देगी.

व्यापार व विदेशी लाभ: टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के फील्ड में यूरोपियन देश आपके बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जिससे विदेशी व्यापार से आपको भारी मांग और मोटा मुनाफा मिलने वाला है. बैंक से कल आपको बिना किसी गारंटी के बड़ा क्रेडिट सपोर्ट (लोन) मिल सकता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी.

करियर व लव लाइफ: सीनियर्स बाधा डालने के बजाय कल आपको विशेष सीक्रेट टिप्स देंगे, जिससे टारगेट अचीव करना बेहद आसान हो जाएगा. मार्केटिंग क्षेत्र में पुरानी स्ट्रेटजी काम आएगी जिससे बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा. मैरिड लाइफ में गजब का सानिध्य और रोमांस रहेगा, जीवनसाथी आपको हर खुशी देगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सिल्वर, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 3.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी और गंभीर शारीरिक बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. आपका स्वास्थ्य कल बेहतरीन रहेगा.

व्यापार व धन: बिजनेस में आमदनी बढ़ने के बाद आपका पहला प्रयास पुराने कर्ज को चुकाने का होना चाहिए, अन्यथा बैंक की ओर से कानूनी नोटिस आ सकता है. आपकी कड़ी मेहनत और जुनून को देखकर परिवार के बुजुर्ग कल आपको बड़ी जिम्मेदारी और बिजनेस के अधिकार सौंपेंगे. प्रॉपर्टी के लीगल मैटर्स में बड़ी सफलता मिलेगी.

करियर व शिक्षा: नौकरीपेशा लोगों का नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट रखना करियर के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा, जिससे ऊंचे पद का ऑफर मिलेगा. प्रोजेक्ट चोरी होने का डर खत्म होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र कल अपनी कड़ी मेहनत और विशेष मंत्र "ॐ अं अंगारकाय नमः" के जाप से किसी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - ऑरेंज, भाग्यशाली अंक - 1, अशुभ अंक - 4.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से कल अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे लोग कल के दो शुभ मुहूर्तों में ही काम की शुरुआत करें.

व्यापार व राजयोग: आपके जुझारूपन को देखकर मार्केट और सोशल मीडिया पर आपकी खूब प्रशंसा होगी, जिससे बड़े इन्वेस्टर्स आपसे संपर्क करेंगे. सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से नए टैरिफ नियम आपके बिजनेस के लिए वरदान साबित होंगे और आप बाजार में अपनी धाक जमा लेंगे.

ऑफिस व परिवार: सिस्टम की बारीकियों को समझना कल आपके काम को बहुत आसान कर देगा और टारगेट समय से पहले पूरे होंगे. आप प्रोफेशनल तरीके से काम करके मैनेजमेंट की नजरों में आएंगे. नए कर्मचारियों की साथियों के साथ बॉन्डिंग शानदार रहेगी. भाई-बहनों के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी जिससे कड़वाहट खत्म होगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नेवी ब्लू, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 8.

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