Aaj ka Meen Rashifal 14 February 2026: मीन राशि दोस्तों के साथ शुरू कर सकते हैं नया काम, परिवार में रहेगा खुशियों और प्यार का माहौल

Aaj ka Meen Rashifal 14 February 2026: मीन राशि दोस्तों के साथ शुरू कर सकते हैं नया काम, परिवार में रहेगा खुशियों और प्यार का माहौल

Pisces Horoscope 14 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 04:11 AM (IST)
Meen Rashifal 14 February 2026 in Hindi: मीन राशिफल (Pisces Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संगम है. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और सम्मान से भरा रहने वाला है. चंद्रमा आपके 10वें भाव (कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जो करियर में ऊंचाइयों और पिता से लाभ का संकेत देता है. आज आपकी मेहनत और समझदारी आपको समाज में एक नई पहचान दिलाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मोर्चे पर आज आप स्वयं को बहुत सुदृढ़ पाएंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत रहेगी, जिससे मौसमी बीमारियों का भय नहीं रहेगा. शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा. जब मन शांत और शरीर स्वस्थ होता है, तो कार्यक्षमता स्वतः ही बढ़ जाती है. आज आप दिनभर ऊर्जा से लबरेज रहेंगे.

बिजनेस राशिफल (Business Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'विशेष क्षेत्रों' में जबरदस्त सफलता लेकर आया है. यदि आप संचार (Communication), शिक्षा, प्रकाशन, यात्रा, दूरसंचार (Telecom) या विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए बंपर लाभ वाला हो सकता है. यदि आप किसी मित्र या भाई के साथ नई साझेदारी (Partnership) शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 और दोपहर 02:30 से 03:30 का समय सर्वोत्तम है.

नौकरी राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रशंसा और पहचान का है. ऑफिस में बड़े अधिकारी आपकी कार्यकुशलता और समझदारी के कायल हो जाएंगे. हालांकि, आपकी यह सफलता विरोधियों को रास नहीं आएगी, इसलिए ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सावधान रहें. ऑफिस में किसी जरूरतमंद सहकर्मी की मदद करने से आपको न केवल आंतरिक संतुष्टि मिलेगी, बल्कि मैनेजमेंट की नजरों में आपकी एक विशेष छवि भी बनेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज वेलेंटाइन डे पर आपके प्रेम जीवन में खुशियों की बहार आएगी. आपके पार्टनर की ओर से आपको कोई स्पेशल गिफ्ट या सरप्राइज मिल सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. पारिवारिक माहौल आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण रहेगा. घर में सुख-शांति बनी रहेगी और आपको माता-पिता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उनके साथ समय बिताने के प्रति गंभीर रहेंगे.

विद्यार्थी और स्पोर्ट्स राशिफल (Student & Sports)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन 'गौरव' का है. आप अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करेंगे. किसी बड़ी उपलब्धि के कारण आपको समाज या किसी संस्था द्वारा सम्मानित किया जा सकता है. आपकी एकाग्रता और खेल भावना आपको आज भीड़ से अलग खड़ा करेगी.

धन राशिफल (Wealth Horoscope)

आर्थिक रूप से आज का दिन स्थिर और लाभप्रद है. कर्म भाव का चंद्रमा पेशेवर कार्यों से धन आगमन सुनिश्चित करेगा. विज्ञापन और मार्केटिंग में किया गया निवेश भविष्य में बड़े रिटर्न देगा. भाइयों के सहयोग से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं.

  • शुभ रंग: व्हाइट (सफेद) - जो आपको मानसिक शांति और स्पष्टता देगा.
  • शुभ अंक: 8
  • अशुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का तिलक अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. आज बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए क्या करें?
    आज पिता या घर के किसी बुजुर्ग से सलाह लेकर ही बड़ा निवेश करें. संचार और नेटवर्किंग के माध्यम से नए क्लाइंट्स से जुड़ना फायदेमंद रहेगा.

2. वेलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ विवाद से कैसे बचें?
    आज चंद्रमा आपके पक्ष में है, बस अपनी वाणी में मधुरता रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. सफेद रंग का कोई उपहार देना शुभ रहेगा.

3. आज मीन राशि वालों के लिए कौन सा समय जोखिम भरा हो सकता है?
    सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध (Contract) करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 04:11 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
और पढ़ें
Embed widget