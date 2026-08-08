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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडडेटिंग ऐप पर दोस्ती फिर ब्लैकमेलिंग! शातिर महिला का खौफनाक खेल

डेटिंग ऐप पर दोस्ती फिर ब्लैकमेलिंग! शातिर महिला का खौफनाक खेल

Prayagraj News: डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर ये महिला पैसे ऐंठती है और बात न मानने पर सीधे रेप और मर्डर की कोशिश का केस दर्ज करा देती है. इस साजिश का शिकार होकर अब तक 5 लोग जेल जा चुके हैं.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 08 Aug 2026 07:39 AM (IST)
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प्रयागराज में डेटिंग ऐप पर दोस्ती, आपत्तिजनक तस्वीरें और फिर लाखों करोड़ों की वसूली की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. प्रयागराज की रहने वाली पल्लवी सिंह राजपूत की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो किसी का भी होश उड़ा दे. आरोप है कि डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर ये महिला पैसे ऐंठती है और बात न मानने पर सीधे रेप और मर्डर की कोशिश का केस दर्ज करा देती है. 

इस साजिश का शिकार होकर अब तक 5 लोग जेल जा चुके हैं, जबकि 14 से ज्यादा मुकदमों में ये खुद आरोपी है. अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई गई है. स्वीटी ने 5 लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है. 

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डेटिंग ऐप को बनाया अवैध कारोबार का जरिया

प्रयागराज की पल्लवी सिंह राजपूत को लोग 'स्वीटी तिवारी' पल्लवी जैसे कई उपनामों से भी जानते हैं. आरोप है कि पल्लवी ने डेटिंग ऐप्स को अपनी अवैध कमाई का जरिया बना कर आधुनिक तकनीक और डेटिंग ऐप्स को एक बड़े रंगदारी सिंडिकेट में तब्दील कर दिया. 

पीड़ित के मुताबिक पल्लवी डेटिंग ऐप पर पुरुषों से दोस्ती करती है, फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर उनसे ब्लैकमेलिंग करके धन उगाही करती है. अगर कोई इसकी पैसों की मांग पूरी नहीं करता, तो उस पर सीधे बलात्कार और जान से मारने की कोशिश जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है. 

5 बेगुनाहों को कराई जेल

अब तक 5 बेगुनाह लोग इसके जाल में फंसकर जेल की हवा चुके हैं, जबकि कई लोग बदनामी के डर से पैसे दे चुके हैं. प्रयागराज के अलावा लखनऊ के विभूतिखंड और सुशांत गोल्फ सिटी थानों में भी इसके द्वारा ब्लैकमेलिंग के लिए कई मुकदमे दर्ज़ कराए गए हैं. जबकि ये खुद 14 मुकदमों में वांछित है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता नूर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे गैंग का खुलासा किया है और मुख्यमंत्री से इस सिंडिकेट पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब देखने वाली बात होगी कि कानून को ढाल बनाकर बेगुनाह लोगों को शिकार बनाने वाली इस महिला संगठित गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कब कसता है.

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Published at : 08 Aug 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police PRAYAGRAJ NEWS
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