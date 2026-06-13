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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 13 June 2026: मीन राशि तीसरे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, दोस्तों के सहयोग से समय पर प्रोजेक्ट पूरा करेंगे कर्मचारी

Aaj ka Meen Rashifal 13 June 2026: मीन राशि तीसरे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, दोस्तों के सहयोग से समय पर प्रोजेक्ट पूरा करेंगे कर्मचारी

Pisces Horoscope 13 June 2026: सुकर्मा योग से पर्यटन और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में होगी अंधाधुंध बुकिंग, क्या शनिवार को डूबते प्रोजेक्ट को बचाकर जीतेंगे आप विशेष रिवॉर्ड? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा.  मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुकर्मा और सर्वाअमृत योग का महाशुभ निर्माण होने से, व्यवसायी लोगों को बाजार से सामान्य से कहीं अधिक बंपर लाभ कमाने की बहुत बड़ी संभावना साफ दिखाई दे रही है. 

जो जातक विशेष रूप से 'पर्यटन' (Tourism) या 'ट्रांसपोर्ट के बिजनेस' (परिवहन कार्य) से जुड़े हैं, आज वीकेंड पर उनके पास अचानक बहुत बड़ी-बड़ी बुकिंग्स आ सकती हैं, जिससे आपका मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा बंपर रहेगा. बिजनेसमैन की मार्केट में पार्टियों के साथ आपसी समझ बहुत शानदार बढ़ेगी; हालांकि आज आपको बाजार में कोई गैर-कानूनी काम करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा लुभाने या बड़ा प्रलोभन देने की आशंका है, इसलिए ईमानदारी पर टिके रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए शनिवार का दिन करियर में संकटमोचक बनने और बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने का साबित होगा. आज ऑफिस में आपकी दी गई सही 'सलाह और सूझबूझ' के बल पर कंपनी का कोई लंबे समय से डूबता हुआ और घाटे में चल रहा मुख्य प्रोजेक्ट पूरी तरह बच जाएगा; जिसके लिए टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड मीटिंग में आपको कंपनी की तरफ से कोई बहुत बड़ा 'विशेष रिवॉर्ड' (Special Reward) या इंसेंटिव अचानक मिल सकता है जिससे आपकी धाक जमेगी. 

जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज उनके प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में उनके पुराने सच्चे दोस्तों से बहुत बड़ी मदद मिलेगी, जिससे वे काम समय पर कंप्लीट कर लेंगे. हालांकि, वर्कप्लेस पर आज आपको अपने हिस्से से थोड़ा ज्यादा काम (कार्यभार) करना पड़ सकता है, इसके लिए पूरी तरह मुस्तैद रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और अनुकूल परिणाम लेकर आया है. तीसरा चंद्रमा आपके पराक्रम और उत्साह को सुदृढ़ करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के लिए वीकेंड का यह दिन पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही ज्यादा 'सकारात्मक और फलदायी' साबित होगा; आज आपका मुश्किल विषयों में बहुत अच्छा मन लगेगा जिससे शॉर्ट नोट्स आसानी से तैयार होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और छोटी बहन की संगति पर नजर रखने का संदेश दे रहा है. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से पराक्रम तो मजबूत रहेगा, लेकिन घरेलू मोर्चे पर आज अपनी छोटी बहन की संगति और उनकी कंपनी पर थोड़ी नजर रखना आपके लिए हितकर रहेगा. पॉलिटिक्स (राजनीति) की बड़ी डिबेट को टेलीविजन पर देखकर आज यंग जनरेशन का झुकाव सक्रिय रूप से राजनीति की तरफ काफी बढ़ सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखेगा. कंपनी से विशेष रिवॉर्ड मिलने और ट्रांसपोर्ट में बंपर बुकिंग होने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे; हालांकि मार्केटिंग के जातक काम की अधिकता के कारण रात को पैरों में हल्की थकान महसूस कर सकते हैं; लवर के साथ बदलते मौसम को लेकर शाम को सुंदर शॉपिंग हो सकती है जिसमें थोड़ा खर्च बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक:  3
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और सुकर्मा व सर्वाअमृत योग की महाशुभता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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