Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण विदेश से जुड़ी डील टालें।

कार्यस्थल पर तनावपूर्ण माहौल, बॉस से बहस संभव।

विद्यार्थी मानसिक तनाव व एकाग्रता की कमी महसूस करेंगे।

पारिवारिक समस्याओं से व्याकुलता, संतान से असहयोग संभव।

Aaj ka Meen Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी संभलकर चलने वाला है. करेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव आपके बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकता है, इसलिए विदेश से जुड़ी कोई भी नई डील टाल देना ही समझदारी होगी. ग्रह स्थिति विपरीत होने से बैंक में रुकी हुई लोन फाइल और भी उलझ सकती है; किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदन निरस्त होने का भय है. चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से निवेश के मामलों में नए कानूनी दांवपेच समझना आपके लिए जरूरी होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से बॉस आज आपके काम की छोटी-छोटी गलतियों को बड़ी समस्या बनाकर पेश कर सकते हैं, जिससे तीखी बहस होने की संभावना बनी हुई है. संयम से काम लें और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. आप गहरे मानसिक तनाव और ध्यान की कमी से जूझ सकते हैं, जिससे याद किया हुआ भूलने की समस्या आ सकती है. मन को शांत रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें और एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक मोर्चे पर भी दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. घर की किसी समस्या को सुनकर आप चाहकर भी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, जिससे ऑफिस में मन में भारी व्याकुलता और उदासी छाई रहेगी. संतान से सुख की अपेक्षा आज व्यर्थ साबित हो सकती है; उनके व्यवहार में गुस्सा और अनुशासनहीनता आपके तनाव का मुख्य कारण बनेगी.

स्वास्थ्य (Health):

मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अत्यधिक चिंता और काम के बोझ के कारण अनिद्रा या थकान महसूस हो सकती है. ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शांत वातावरण में समय बिताएं और अधिक सोचने से बचें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: आसमानी (Sky Blue)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: "ॐ सों सोमाय नमः" का जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. आज किसी विवाद में न पड़ें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालकर रखें.

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