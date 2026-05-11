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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 11 May 2026: मीन राशि ग्रहण दोष से कार्यस्थल पर बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक लेन-देन और विदेशी निवेश में बरतें अत्यधिक सावधानी

Aaj ka Meen Rashifal 11 May 2026: मीन राशि ग्रहण दोष से कार्यस्थल पर बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक लेन-देन और विदेशी निवेश में बरतें अत्यधिक सावधानी

Pisces Horoscope 11 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मीन राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 May 2026 03:55 AM (IST)
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  • आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण विदेश से जुड़ी डील टालें।
  • कार्यस्थल पर तनावपूर्ण माहौल, बॉस से बहस संभव।
  • विद्यार्थी मानसिक तनाव व एकाग्रता की कमी महसूस करेंगे।
  • पारिवारिक समस्याओं से व्याकुलता, संतान से असहयोग संभव।

Aaj ka Meen Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी संभलकर चलने वाला है. करेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव आपके बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकता है, इसलिए विदेश से जुड़ी कोई भी नई डील टाल देना ही समझदारी होगी. ग्रह स्थिति विपरीत होने से बैंक में रुकी हुई लोन फाइल और भी उलझ सकती है; किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदन निरस्त होने का भय है. चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से निवेश के मामलों में नए कानूनी दांवपेच समझना आपके लिए जरूरी होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से बॉस आज आपके काम की छोटी-छोटी गलतियों को बड़ी समस्या बनाकर पेश कर सकते हैं, जिससे तीखी बहस होने की संभावना बनी हुई है. संयम से काम लें और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. आप गहरे मानसिक तनाव और ध्यान की कमी से जूझ सकते हैं, जिससे याद किया हुआ भूलने की समस्या आ सकती है. मन को शांत रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें और एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक मोर्चे पर भी दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. घर की किसी समस्या को सुनकर आप चाहकर भी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, जिससे ऑफिस में मन में भारी व्याकुलता और उदासी छाई रहेगी. संतान से सुख की अपेक्षा आज व्यर्थ साबित हो सकती है; उनके व्यवहार में गुस्सा और अनुशासनहीनता आपके तनाव का मुख्य कारण बनेगी.

स्वास्थ्य (Health):
मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अत्यधिक चिंता और काम के बोझ के कारण अनिद्रा या थकान महसूस हो सकती है. ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शांत वातावरण में समय बिताएं और अधिक सोचने से बचें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: आसमानी (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: "ॐ सों सोमाय नमः" का जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. आज किसी विवाद में न पड़ें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालकर रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के लिए शुभ समय कब है?

आज शुभ कार्यों के लिए दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा।

व्यापार और वित्त के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आर्थिक रूप से संभलकर चलने वाला है। करेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए विदेश से जुड़ी कोई नई डील फिलहाल टाल दें।

नौकरीपेशा वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर आज का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। बॉस छोटी गलतियों को भी बड़ी समस्या बना सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें।

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है। वे मानसिक तनाव और ध्यान की कमी महसूस कर सकते हैं, जिससे याद किया हुआ भूल सकते हैं।

स्वास्थ्य के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

आज मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक चिंता और काम के बोझ के कारण अनिद्रा या थकान महसूस हो सकती है।

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