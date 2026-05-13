Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग सक्रिय रहेगा, जो सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य में वृद्धि का संकेत है. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत और स्थिरता लेकर आएगा. किसी पुराने कानूनी मामले में समझौता होने से बिजनेसमैन के सिर से एक बड़ा बोझ उतरेगा, जिससे आप भविष्य की योजनाओं पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. वैश्विक मंदी का आपके बिज़नेस पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि आपकी दूरदर्शिता और पुख्ता तैयारी पहले से ही मजबूत है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

करियर के लिहाज से आज का दिन आपकी इच्छापूर्ति का है. विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपको कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे. विदेश में कार्यरत एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन भावनात्मक सुकून वाला रहेगा; परिवार से वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत आपके मन को शांति देगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को नई ऊर्जा के साथ निभाने के लिए तैयार होंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्कृष्ट है. चन्द्रमा के 5th हाउस में होने से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी; आज एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ज्ञान अर्जित करने में दिन बिताएं. आपको किसी प्रतिष्ठित संस्थान से 'एक्सीलेंस अवार्ड' या किसी बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप का शानदार ऑफर मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. बच्चों की स्फूर्ति और उनका हंसमुख स्वभाव आज आपके घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा. लव लाइफ में आज आप पार्टनर के साथ गहरा आकर्षण और जुड़ाव महसूस करेंगे. यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बहुत शानदार है.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है. बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जिससे आपकी चिंताएं दूर होंगी. आप स्वयं भी शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. विष दोष के प्रभाव से बचने के लिए मानसिक रूप से सकारात्मक रहें और अपरा एकादशी का व्रत या पूजन श्रद्धापूर्वक करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को मिश्री और माखन का भोग लगाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

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