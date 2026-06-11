Aaj ka Meen Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और ऐतिहासिक बिक्री दर्ज कराने का साबित होगा. दूसरे भाव का चंद्रमा होने से आज सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा; आपकी फैक्ट्री या कारखाने की सभी मशीनें परफेक्ट तरीके से काम करेंगी और आपका डेली प्रोडक्शन टारगेट (उत्पादन लक्ष्य) बेहद आसानी से पूरा हो जाएगा.

आज आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच 'विचारों का आदान-प्रदान' बहुत ज्यादा सकारात्मक रहेगा; आपसी तालमेल बेहतर रहने से आप दोनों की राय मिलकर एक बेहतरीन और विजनरी रणनीति बनेगी जो बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से सेल्स फील्ड से जुड़े लोगों के लिए गुरुवार का दिन स्वर्ण अक्षरों में बड़ी सफलताएं दर्ज कराने वाला साबित होगा. आज 'सेल्स प्रोफेशनल्स' (Sales Professionals) का पूरा दिन बहुत धमाकेदार रहेगा; क्लाइंट्स के साथ आपकी सभी मीटिंग्स शत-प्रतिशत सफल होंगी और बड़ी डील्स एक के बाद एक लगातार क्लोज होती चली जाएंगी.

दफ्तर में आपकी शानदार पिच और प्रेजेंटेशन स्किल्स (प्रस्तुतीकरण शैली) से मीटिंग में बैठे सभी अधिकारी व को-वर्कर्स जमकर इम्प्रेस (प्रभावित) होंगे, इस बड़ी सफलता से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा और आगे के कठिन टारगेट्स भी बेहद आसान लगेंगे; प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा होने से बॉस खुश रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश, उत्साह और प्रशंसा दिलाने वाला साबित होगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र रखेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने होमवर्क, असाइनमेंट्स और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा; जो पढ़ाई का काम पहले आपको बोझ लगता था, आज वह चुटकियों में आसानी से पूरा हो जाएगा. आपके माता-पिता आपकी इस बेहतरीन मेहनत से बहुत खुश होंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे, साथ ही टीचर्स भी क्लास में आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) कई गुना बढ़ जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन पैतृक संपत्ति के पुराने उलझे हुए मामलों को हमेशा के लिए सुलझाने का साबित होगा. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से संचित धन बढ़ेगा जिससे घर की आर्थिक चिंताएं पूरी तरह दूर होंगी. पारिवारिक माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, जिससे घर में शांति रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. एक के बाद एक डील्स क्लोज होने और टीचर्स से प्रशंसा मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, पैतृक संपत्ति के मामलों में सफलता और शोभन व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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