हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 11 June 2026: मीन राशि दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट

Aaj ka Meen Rashifal 11 June 2026: मीन राशि दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट

Pisces Horoscope 11 June 2026: शोभन योग से मीन राशि के सेल्स प्रोफेशनल्स का दिन रहेगा धमाकेदार, क्या गुरुवार को सूझबूझ और बेहतरीन रणनीति से आगे बढ़ेगा आपका बिजनेस? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 Jun 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Meen Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.  वहीं मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और ऐतिहासिक बिक्री दर्ज कराने का साबित होगा. दूसरे भाव का चंद्रमा होने से आज सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा; आपकी फैक्ट्री या कारखाने की सभी मशीनें परफेक्ट तरीके से काम करेंगी और आपका डेली प्रोडक्शन टारगेट (उत्पादन लक्ष्य) बेहद आसानी से पूरा हो जाएगा. 

आज आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच 'विचारों का आदान-प्रदान' बहुत ज्यादा सकारात्मक रहेगा; आपसी तालमेल बेहतर रहने से आप दोनों की राय मिलकर एक बेहतरीन और विजनरी रणनीति बनेगी जो बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से सेल्स फील्ड से जुड़े लोगों के लिए गुरुवार का दिन स्वर्ण अक्षरों में बड़ी सफलताएं दर्ज कराने वाला साबित होगा. आज 'सेल्स प्रोफेशनल्स' (Sales Professionals) का पूरा दिन बहुत धमाकेदार रहेगा; क्लाइंट्स के साथ आपकी सभी मीटिंग्स शत-प्रतिशत सफल होंगी और बड़ी डील्स एक के बाद एक लगातार क्लोज होती चली जाएंगी. 

दफ्तर में आपकी शानदार पिच और प्रेजेंटेशन स्किल्स (प्रस्तुतीकरण शैली) से मीटिंग में बैठे सभी अधिकारी व को-वर्कर्स जमकर इम्प्रेस (प्रभावित) होंगे, इस बड़ी सफलता से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा और आगे के कठिन टारगेट्स भी बेहद आसान लगेंगे; प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा होने से बॉस खुश रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश, उत्साह और प्रशंसा दिलाने वाला साबित होगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र रखेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने होमवर्क, असाइनमेंट्स और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा; जो पढ़ाई का काम पहले आपको बोझ लगता था, आज वह चुटकियों में आसानी से पूरा हो जाएगा. आपके माता-पिता आपकी इस बेहतरीन मेहनत से बहुत खुश होंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे, साथ ही टीचर्स भी क्लास में आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) कई गुना बढ़ जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन पैतृक संपत्ति के पुराने उलझे हुए मामलों को हमेशा के लिए सुलझाने का साबित होगा. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से संचित धन बढ़ेगा जिससे घर की आर्थिक चिंताएं पूरी तरह दूर होंगी. पारिवारिक माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, जिससे घर में शांति रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. एक के बाद एक डील्स क्लोज होने और टीचर्स से प्रशंसा मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, पैतृक संपत्ति के मामलों में सफलता और शोभन व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती को क्यों चढ़ाया जाता है नमकीन भोग? जानें पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

यह भी पढ़े- Mahabharat: धैर्य, सतर्कता और सही सलाह ने बदली किस्मत, जानिए पांडवों की प्रेरणादायक कथा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 11 June 2026: मीन राशि दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट
मीन राशिफल 11 जून 2026 दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 11 June 2026: कुंभ राशि आईटी कर्मचारियों के लिए टेक स्टैक लर्निंग होगी बेहद आसान, नई तकनीक सीखना होगा स्मूथ
कुंभ राशिफल 11 जून 2026 आईटी कर्मचारियों के लिए टेक स्टैक लर्निंग होगी बेहद आसान, नई तकनीक सीखना होगा स्मूथ
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 11 June 2026: मकर राशि चौथे चंद्रमा से माता की सेहत होगी खराब, मिड-लेवल मैनेजर्स की दफ्तर में विजिबिलिटी होगी कम
मकर राशिफल 11 जून 2026 चौथे चंद्रमा से माता की सेहत होगी खराब, मिड-लेवल मैनेजर्स की दफ्तर में विजिबिलिटी होगी कम
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 11 June 2026: धनु राशि शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापारियों को मिलेगा बड़ा सौदा करने का महाशुभ अवसर
धनु राशिफल 11 जून 2026 शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापारियों को मिलेगा बड़ा सौदा करने का महाशुभ अवसर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज
दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
विश्व
अगर समझौता नहीं हुआ तो जोरदार हमला किया..., आखिर क्यों आगबबूला हुए ट्रंप? ईरान को फिर दी धमकी
अगर समझौता नहीं हुआ तो जोरदार हमला किया..., आखिर क्यों आगबबूला हुए ट्रंप? ईरान को फिर दी धमकी
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
शिक्षा
IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत
IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget