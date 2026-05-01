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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 1 May 2026: चंद्रमा के 8वें भाव में होने से बिजनेस में बढ़ सकती हैं अड़चनें, प्रोजेक्ट्स में होगा घाटा और बढ़ेगा मानसिक तनाव

Aaj ka Meen Rashifal 1 May 2026: चंद्रमा के 8वें भाव में होने से बिजनेस में बढ़ सकती हैं अड़चनें, प्रोजेक्ट्स में होगा घाटा और बढ़ेगा मानसिक तनाव

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 1 मई 2026 चंद्रमा के 8वें भाव में होने से बिजनेस और परिवार में बढ़ेगी मुश्किलें. माइग्रेन और मानसिक तनाव दे सकते हैं कष्ट. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 04:20 AM (IST)
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  • आज मीन राशि वालों का दिन मानसिक चिंता और पारिवारिक जटिलताओं से भरा रहेगा।
  • व्यापार में बड़े दबाव से प्रोजेक्ट बेचने पड़ सकते हैं, आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें।
  • कार्यस्थल पर रचनात्मक सुझावों को नजरअंदाज किया जा सकता है, काम का बोझ बढ़ेगा।
  • पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रहेगा, छात्रों को एकाग्रता में कमी महसूस होगी।

Aaj ka Meen Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे. मीन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है क्योंकि चंद्रमा की यह स्थिति मानसिक चिंता और पारिवारिक जटिलताओं का संकेत दे रही है. आज ग्रहों के अशुभ योगों के कारण आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा. शुभ कार्यों के लिए यदि बहुत आवश्यक हो तो दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय चुनें. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सतर्क रहने वाला है. बड़े बिजनेसमैन या प्रतिस्पर्धियों के अनुचित दबाव के कारण आपको अपने किसी चालू प्रोजेक्ट को बहुत कम दाम में बेचने पर मजबूर होना पड़ सकता है. ग्रहों का गोचर विपरीत होने से राजनीति से जुड़े लोग आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं, जिससे व्यापारिक गति धीमी हो सकती है. आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें और किसी भी नए निवेश से आज पूरी तरह दूर रहें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज का दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेगा. आपके द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों और प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे आप स्वयं को उपेक्षित महसूस करेंगे. काम का बोझ अचानक बढ़ने से आपको देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में भी आज आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहस के बजाय काम पूरा करने में लगाएं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है. चंद्रमा के 8वें भाव में होने से घर के पुराने जटिल मामले फिर से उभर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर सदस्यों के बीच तीखी बहस होने की संभावना है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. ऑफिस के काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जो नाराजगी का कारण बन सकता है. शांत रहकर विवादों को टालने का प्रयास करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और प्रतियोगियों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. विशेषकर जो छात्र घर से दूर रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता की भारी कमी महसूस होगी. आज मॉक टेस्ट या अभ्यास परीक्षाओं के परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आने से मन उदास हो सकता है. हार न मानें, यह केवल एक दिन की स्थिति है; निरंतर अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अत्यधिक मानसिक दबाव और काम के बोझ के कारण सिर के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है. जो लोग पहले से माइग्रेन से पीड़ित हैं, उनकी समस्या आज बढ़ सकती है. पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने के लिए हल्का संगीत सुनें या ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: आज पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करें.

FAQs
1. आज मीन राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए?
आज व्यापारिक निर्णयों में जल्दबाजी और परिवार के सदस्यों के साथ बहस करने से बचें. नए प्रोजेक्ट में निवेश आज नुकसानदेह हो सकता है.

2. माइग्रेन की समस्या से राहत के लिए क्या करें?
काम के बीच-बीच में ब्रेक लें, आंखों को आराम दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. राहुकाल के दौरान ज्यादा तनाव न लें.

3. आज का दिन बेहतर बनाने के लिए विशेष टिप?
आज अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और दूसरों की आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, समय जल्द ही बदलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए 1 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

1 मई 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जिसमें मानसिक चिंता और पारिवारिक जटिलताओं का संकेत है। ग्रहों के अशुभ योग के कारण हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा।

व्यापार और धन के मामले में मीन राशि वालों को क्या सलाह दी जाती है?

व्यापारिक दृष्टि से आज सतर्क रहें। बड़े बिजनेसमैन या प्रतिस्पर्धियों के दबाव से प्रोजेक्ट कम दाम में बेचना पड़ सकता है। किसी भी नए निवेश से आज पूरी तरह दूर रहें।

नौकरीपेशा मीन राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर क्या उम्मीद की जा सकती है?

कार्यस्थल पर आज धैर्य की परीक्षा होगी, क्योंकि सुझावों को नजरअंदाज किया जा सकता है। काम का बोझ बढ़ने से देर तक रुकना पड़ सकता है और सहकर्मियों से तालमेल बिठाने में भी मुश्किल हो सकती है।

प्रेम और परिवार के क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए क्या संकेत हैं?

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी रहेगी और पुराने जटिल मामले फिर से उभर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है।

छात्रों और प्रतियोगियों के लिए 1 मई 2026 कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों और प्रतियोगियों के लिए दिन निराशाजनक रह सकता है, खासकर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता में कमी महसूस होगी। अभ्यास परीक्षाओं के परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं होंगे।

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