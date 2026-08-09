Aaj Ka Tula Rashifal 9 August 2026: अधूरे काम फिर होंगे शुरू, लव पार्टनर संग बनेगा प्लान

Aaj Ka Tula Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज बिजनेस के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. कारोबार पहले से अच्छी स्थिति में है, लेकिन आपको एक्टिव रहना होगा. बाजार में बदलती परिस्थितियों पर नजर रखें और किसी भी काम को लापरवाही से न लें.

अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ने की संभावना है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों को रोकने की कोशिश करें. यदि किसी पुराने अधूरे काम को दोबारा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे और दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के बीच काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

बैंकिंग और मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आपके टारगेट पूरे होने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वर्कस्पेस पर युवा वर्ग अपने भविष्य से जुड़ी योजनाओं को अमल में लाने की शुरुआत कर सकता है. इस दौरान जिद या हठ छोड़कर बदलावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नई परिस्थितियों को समझदारी से अपनाने पर करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक आने वाले खर्च परेशानी बढ़ा सकते हैं. आज बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें जिनकी फिलहाल जरूरत नहीं है.

कमाई के साथ बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि अचानक आने वाले खर्चों का असर आपकी आर्थिक योजना पर न पड़े.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ में पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. यदि काफी समय से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो शाम को साथ बाहर जाने की योजना बनाएं. एक-दूसरे को पर्याप्त समय देने से रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी.

दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि कोई आपको नशे के लिए प्रेरित करे तो स्पष्ट रूप से मना कर दें. गलत संगत से दूरी बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा. दोस्तों के दबाव में आकर किसी भी तरह की नशीली चीज का सेवन करने से बचें. मानसिक शांति के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताएं.

धार्मिक कार्यों में किसी कारण से रुकावट आ सकती है, इसलिए इसे लेकर तनाव न लें. मन शांत रखने के लिए ध्यान या प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ने और समझने में सफलता मिलेगी. पढ़ाई को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा और कठिन विषयों को समझने की क्षमता बेहतर होगी.

आज जो पढ़ेंगे, उसे दोहराते रहने से लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलेगी. अपने हौसले को बनाए रखें और पढ़ाई में निरंतरता रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें. शाम को कुछ समय शांत मन से प्रार्थना करें और सकारात्मक सोच के साथ अपने जरूरी काम पूरे करें.

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