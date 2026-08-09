Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के मामले में सावधानी बरतने वाला रहेगा. मशीनरी पर ज्यादा खर्च होने से आपका बजट बिगड़ सकता है और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. बिजनेस की बारीकियों को समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए एक साथ कई नए प्रयोग करने के बजाय नियमित कामकाज पर फोकस करें.

यदि किसी मामले में कोर्ट केस चल रहा है, तो उसकी पैरवी के लिए पूरी तैयारी रखें. जरूरी दस्तावेज और तथ्यों को व्यवस्थित करें, क्योंकि लापरवाही आपके पक्ष को कमजोर कर सकती है. नए बिजनेसमैन को भी गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. हाथ समेटकर चलना भविष्य की आर्थिक परेशानियों से बचा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर आज काम का दबाव अधिक रह सकता है. वर्क प्रेशर के कारण मानसिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं, इसलिए काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें.

वर्कस्पेस पर दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर नकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर रिश्ते खराब न करें. ऑफिस की बातों को निजी संबंधों से अलग रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी की जरूरत है. बिजनेस में मशीनरी और दूसरे जरूरी खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित होगा. बेवजह की खरीदारी और गैरजरूरी निवेश से बचें.

यदि कोर्ट केस से जुड़ा कोई आर्थिक मामला चल रहा है, तो आगे होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय योजना बनाकर चलें. आज बचत को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी जटिल मामले को लेकर अनबन हो सकती है. छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की बात को सम्मान से सुनें.

किसी नजदीकी रिश्तेदार के व्यक्तिगत जीवन में चल रही परेशानी आपको चिंतित कर सकती है. रविवार के दिन घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह पर अमल करना आपके लिए सही दिशा दिखा सकता है.

हेल्थ राशिफल

काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खुद को लगातार काम में व्यस्त रखने के बजाय बीच-बीच में आराम करें. तनाव कम करने के लिए थोड़ी वॉक, हल्की एक्सरसाइज या अपनी पसंद की गतिविधि के लिए समय निकालें.

वजन बढ़ने को लेकर चिंता है तो नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान पर ध्यान दें. किसी भी बदलाव को धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी में खुद को सेट करने में परेशानी हो सकती है. इसके कारण पढ़ाई में मन कम लगेगा और माइंड डिस्टर्ब रह सकता है.

ऐसे में पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करें और मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. कठिन विषयों को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ने से फोकस बेहतर हो सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर अपने जरूरी कार्यों की योजना बनाएं. जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन का दान करना भी शुभ रहेगा.

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