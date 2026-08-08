Vrishchik Rashifal 8 August 2026: वृश्चिक राशि वालों को 7वें चंद्रमा से फॉरेन बिजनेस में होगी प्रगति, दांपत्य जीवन में बरतें संयम
Scorpio Horoscope Today 8 August 2026: 7वें चंद्रमा व ध्रुव योग से वृश्चिक राशि वालों को फॉरेन बिजनेस में होगा बड़ा लाभ! पढ़ें 8 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, दांपत्य जीवन व व्यापार स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस और विदेश से जुड़े कामों में शानदार तरक्की देखने को मिलेगी, हालांकि दांपत्य जीवन में संयम बरतने की आवश्यकता होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नई प्रगति लेकर आया है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए बिजनेसमैन के फॉरेन वर्क (विदेश से जुड़े कार्यों) में अच्छी प्रगति होगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ और वित्तीय मुनाफा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा. ट्रैंड को देखते हुए मीडिया या संपर्क सूत्रों के माध्यम से व्यवसाय संबंधी उत्तम जानकारियां हासिल करना बहुत जरूरी है. बिजनेसमैन पैसों का उपयोग पूरी तरह प्लानिंग बनाकर करें, वरना ऐन वक्त पर कोई जरूरी काम रुक सकता है. किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले परिजनों की सलाह जरूर लें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज वर्कप्लेस पर अपने व्यवहार और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. ऑफिस में अपना व्यवहार संतुलित और सौम्य बनाकर रखें. वर्कस्पेस पर किसी के उकसावे में आकर या गुस्से में किसी को भी बुरा-भला बोलने से बचें, वरना आप बेवजह किसी बड़ी कानूनी या दफ्तरी मुसीबत में फंस सकते हैं. ठंडे दिमाग से अपने केवल काम पर ध्यान दें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी नए मेंबर (नए सदस्य) के आने से रौनक आएगी. परिवार में कोई धार्मिक फंक्शन या आयोजन हो सकता है, अथवा घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई नई लग्जरी वस्तु खरीद सकते हैं. हालांकि, 7वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी (Life Partner) के साथ किसी बात को लेकर आपसी टकराव या बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहें और समझदारी से मसले सुलझाएं.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)
स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार, तनावमुक्त और मजेदार रहने वाला है. खिलाड़ी आज के दिन को पूरी ऊर्जा के साथ खूब एंजॉय करेंगे और अपने खेल पर पकड़ मजबूत करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
7वें चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि, जीवनसाथी के साथ विवाद से थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है. योग और ध्यान का सहारा लें और पानी का सही सेवन करें.
- शुभ रंग: येलो (पीला)
- शुभ अंक: 1
- अशुभ अंक: 8
- आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव-पार्वती जी का पूजन करें और शिवलिंग पर दूध व केसर अर्पित करें. इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे दांपत्य जीवन में मिठास आएगी और धन लाभ होगा.
FAQs
Q1. 8 अगस्त 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को किस बात से बड़ा धन लाभ होगा?
Ans. विदेशी संपर्कों और फॉरेन वर्क में प्रगति से सीधा वित्तीय फायदा मिलेगा; पैसों का सही नियोजन करें.
Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. किसी के उकसावे में आकर किसी को बुरा-भला न कहें और अपना व्यवहार संतुलित बनाकर रखें.
Q3. आज वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक और दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?
Ans. घर में नए सदस्य के आगमन से खुशी होगी, लेकिन जीवनसाथी के साथ टकराव से बचने के लिए वाणी में संयम रखें.
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