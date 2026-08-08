Aaj Ka Tula Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी आयु, अचानक संकट, रुकावट व मानसिक तनाव स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपको भावनात्मक उतार-चढ़ाव और अचानक आने वाली अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज तुला राशि के जातकों को अत्यधिक सजगता बरतनी होगी. बड़ा स्टॉक बिना सोचे-समझे स्टोर न करें, वरना माल लंबे समय के लिए फंस सकता है. बिजनेसमैन को कमाई के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ चालाकी और दिमाग से काम लेना होगा, वरना वित्तीय नुकसान की आशंका है. व्यापार में आर्थिक मामलों पर और अधिक मनन-चिंतन करने की आवश्यकता है. दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें; अंधविश्वास से नुकसान हो सकता है. काम या पर्सनल वजहों से किसी यात्रा पर जा सकते हैं, हालांकि कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में फूंक-फूंककर कदम रखना होगा. ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers) से विवाद करने से पूरी तरह बचें; किसी झगड़े के चलते कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ से छिन सकता है. प्रॉपर्टी या सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों पर काम का अत्यधिक दबाव रहेगा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. खर्चों में तेजी बनी रहेगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ेगी और चिंता बढ़ाएगी. सावधान रहें, वरना विरोधियों को आप पर हावी होने का मौका मिल जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज संयम बनाए रखने की सख्त जरूरत है. घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए अपने गुस्से और वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें; अनियंत्रित गुस्सा बनी-बनाई बात बिगाड़ सकता है. परिजनों के साथ धैर्य से बातचीत करें और घर के बजट का ध्यान रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए. असावधानी की वजह से चोट-चपेट के शिकार हो सकते हैं.

8वें भाव के चंद्रमा के कारण भावनात्मक उतार-चढ़ाव, मानसिक बेचैनी और शारीरिक चोट लगने का खतरा रहेगा. वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतें. मेडिटेशन करें और व्यर्थ की चिंताओं से बचें.

शुभ रंग: मैरून (Maroon)

मैरून (Maroon) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी पर जल, दूध और काले तिल चढ़ाएं. इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव और दुर्घटना का भय समाप्त होगा.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?

Ans. बड़ा स्टॉक स्टोर न करें, दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें और बिना दिमाग लगाए कोई व्यावसायिक फैसला न लें.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या नुकसान हो सकता है?

Ans. सहकर्मियों से विवाद होने पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल सकता है, इसलिए वाद-विवाद से पूरी तरह दूर रहें.

Q3. आज तुला राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. प्रैक्टिस के दौरान बेहद सतर्क रहें, क्योंकि असावधानी से चोट-चपेट लगने का खतरा है.

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