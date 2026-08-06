Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 August 2026: आर्थिक मामलों में मिल सकती है उम्मीद से बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. गण्ड योग के प्रभाव से कारोबार में धन का प्रवाह बढ़ सकता है और नए निवेश की योजनाएं भी गति पकड़ेंगी. यदि आप भविष्य के लिए किसी निवेश की तैयारी कर रहे हैं, तो सोच-समझकर उठाया गया कदम आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है.

व्यापारिक माहौल सकारात्मक रहेगा और आपके व्यवहार से ग्राहक व सहयोगी प्रभावित होंगे. यदि किसी बिजनेस ग्रुप या नई पार्टनरशिप से जुड़ने का विचार बना रहे हैं, तो सही लोगों का चयन करने के बाद आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन शाम तक नई जिम्मेदारियां आपके हिस्से आ सकती हैं. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. ऑफिस की नई गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होती नजर आएंगी.

आज बेवजह चिंता करने के बजाय अपने काम पर पूरा ध्यान दें. आपकी मेहनत आने वाले समय में बेहतर परिणाम और नई उपलब्धियां दिला सकती है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन बेहद शुभ संकेत दे रहा है. उम्मीद से अधिक धन लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें. बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

चंद्रमा पंचम भाव में होने से संतान पक्ष से खुशी मिलेगी. परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों और कलाकारों को समय-समय पर शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन रचनात्मक रहेगा. कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में सम्मान मिल सकता है. आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: व्हाइट(White)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता, करियर में उन्नति और व्यापार में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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