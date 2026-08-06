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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 6 August 2026: आर्थिक मामलों में मिल सकती है उम्मीद से बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 August 2026: आर्थिक मामलों में मिल सकती है उम्मीद से बड़ी खुशखबरी

Sagittarius Horoscope: क्या आज आर्थिक स्थिति मजबूत होने की शुरुआत होगी? बिजनेस में धन लाभ के योग हैं और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जानें व्यापार, करियर, धन, परिवार और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. गण्ड योग के प्रभाव से कारोबार में धन का प्रवाह बढ़ सकता है और नए निवेश की योजनाएं भी गति पकड़ेंगी. यदि आप भविष्य के लिए किसी निवेश की तैयारी कर रहे हैं, तो सोच-समझकर उठाया गया कदम आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है.

व्यापारिक माहौल सकारात्मक रहेगा और आपके व्यवहार से ग्राहक व सहयोगी प्रभावित होंगे. यदि किसी बिजनेस ग्रुप या नई पार्टनरशिप से जुड़ने का विचार बना रहे हैं, तो सही लोगों का चयन करने के बाद आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन शाम तक नई जिम्मेदारियां आपके हिस्से आ सकती हैं. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. ऑफिस की नई गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होती नजर आएंगी.

आज बेवजह चिंता करने के बजाय अपने काम पर पूरा ध्यान दें. आपकी मेहनत आने वाले समय में बेहतर परिणाम और नई उपलब्धियां दिला सकती है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन बेहद शुभ संकेत दे रहा है. उम्मीद से अधिक धन लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें. बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

चंद्रमा पंचम भाव में होने से संतान पक्ष से खुशी मिलेगी. परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों और कलाकारों को समय-समय पर शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन रचनात्मक रहेगा. कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में सम्मान मिल सकता है. आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: व्हाइट(White)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता, करियर में उन्नति और व्यापार में सफलता के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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