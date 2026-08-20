Vrishchik Rashifal 20 August 2026: वृश्चिक राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वार्थ सिद्धि योग से होलसेल व रिटेल बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता
Vrishchik Rashifal 20 August 2026: वृश्चिक राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वार्थ सिद्धि योग से होलसेल-रिटेल में होगा लाभ! पढ़ें 20 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 August 2026: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी वृश्चिक राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी मन, व्यक्तित्व, मानसिक स्थिति व आत्म-चिंतन स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के रहने से मन में कभी-कभी अनचाहे नकारात्मक विचार (Negative Thoughts) आ सकते हैं, जिससे बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नई रणनीतियों को लागू करने और बड़ा लाभ कमाने का है. बिजनेस एक्टिविटीज में सुधार संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं पर आपको किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति का अमूल्य मार्गदर्शन मिलेगा. यदि आप लंबे समय बाद अपने बिजनेस को अपडेट या अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ के चौघड़िए) का समय चुनना आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा. आज आपका पूरा फोकस पब्लिक डीलिंग (Public Dealing) और विज्ञापन व प्रचार-प्रसार (Advertisement) से जुड़े कार्यों पर होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको शानदार मुनाफा मिलने के मजबूत संकेत हैं. अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से होलसेल और रिटेल दोनों ही क्षेत्रों के व्यापारी सफलता के बेहद करीब पहुंचेंगे.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला और सामान्य गति से आगे बढ़ने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर दिनमान सामान्य बना रहेगा; वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए और उचित अवसर सामने आएंगे. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अत्यधिक वर्कलोड और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं; इसलिए अपने काम को सुनियोजित तरीके से बांटकर करें ताकि ऊर्जा बनी रहे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद, रोमांटिक और यादगार रहेगा. लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ खरीदारी (Shopping) करने व बाहर समय बिताने से आपसी रिश्तों में नजदीकियां और नई मधुरता आएगी. दांपत्य जीवन में गहरा प्रेम, आपसी समझ और खुशहाली बनी रहेगी.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन तनावमुक्त रहने का है. छात्र पढ़ाई के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे उन्हें मानसिक संबल और ताजगी मिलेगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
लग्न में चंद्रमा के गोचर से मन में थोड़ी बेचैनी या नकारात्मक विचार आ सकते हैं. साथ ही मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को अत्यधिक भागदौड़ के कारण थकान व कमजोरी हो सकती है. सकारात्मक साहित्य पढ़ें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में मेडिटेशन (ध्यान) को शामिल करें.
शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 8
आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे मन के नकारात्मक विचार दूर होंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.