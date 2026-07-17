Aaj Ka Dhanu Rashifal 17 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य का मिलेगा साथ, व्यापार और करियर में बनेंगे बड़े सफलता योग
Sagittarius Horoscope: क्या 17 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार में बड़ी डील, नौकरी में मनचाहा अवसर और प्रेम जीवन में नई खुशियां मिलेंगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.
मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा. नवम भाव में चंद्रमा तथा वाशि योग के प्रभाव से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नई पार्टियों के साथ होने वाली डील्स भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का आधार बन सकती हैं. यदि टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से जुड़ा कोई मामला लंबित था, तो उसमें राहत मिलने की संभावना है. पुराने टैक्स विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं और किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है. आपकी दूरदर्शी रणनीति और नेतृत्व क्षमता के कारण बाजार में आपकी अलग पहचान बनेगी तथा कारोबारी जगत में आपकी साख मजबूत होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी सॉफ्ट स्किल्स, सकारात्मक व्यवहार और इमोशनल इंटेलिजेंस कार्यस्थल पर कठिन परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ सकती है. लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन का शुभ समाचार मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास और सहयोग भी प्राप्त होगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. टैक्स से जुड़े मामलों में राहत, बचत में वृद्धि और व्यापारिक लाभ से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. भविष्य के लिए बचत और वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना भी उचित रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों में आज गहराई और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं, विवाह या नए जीवन की शुरुआत को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपका सम्मान भी बढ़ेगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से संबंध और मजबूत होंगे.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. खेलकूद से जुड़े लोगों को अपनी रणनीति और फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग हैं. संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके प्रदर्शन को और बेहतर बनाएंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. उच्च शिक्षा और करियर से जुड़े नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. अनुशासन और नियमित अभ्यास आपको सफलता के करीब ले जाएगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति की पूजा करें. "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, व्यापार में उन्नति मिलेगी, करियर में सफलता प्राप्त होगी और आर्थिक समृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे.
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