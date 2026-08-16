Aaj Ka Dhanu Rashifal 16 August 2026:: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, करियर, पिता, पद-प्रतिष्ठा व कार्यक्षेत्र स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज पिता के आदर्शों और सीख पर चलकर आगे बढ़ने से विशेष सफलता मिलेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए तकनीकी नवाचार अपनाने का है. बिजनेसमैन को व्यवसाय में अधिक मुनाफा कमाने और बिजनेस ग्रोथ को तेज करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी (Technology) का सहारा लेना होगा. व्यापार की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और सभी कर्मचारी मन लगाकर काम करें, इसके लिए उन्हें लगातार प्रेरित (Motivate) करें और आवश्यकतानुसार उचित इंसेंटिव या कमीशन भी दें. यदि संभव हो तो लंबी यात्राओं से बचकर व्यावसायिक चर्चाओं को ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए पूरा करें, इससे समय और धन दोनों की बचत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. वर्कस्पेस पर कामकाज के मामले में आपका साहस और आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहने वाला है. दफ्तर में काम का दबाव अधिक होने के कारण एंप्लॉयड पर्सन को कुछ अतिरिक्त समय यानी ओवरटाइम (Overtime) भी करना पड़ सकता है, जिसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है; यह मेहनत भविष्य में रंग लाएगी. आपका शिष्ट और सौम्य व्यवहार ऑफिस में सभी को आपकी ओर आकर्षित करेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आप सूझबूझ से सभी घरेलू समस्याओं पर बिना किसी बड़ी परेशानी के नियंत्रण पा लेंगे. घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. पिता और बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों पर चलना आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा. हालांकि, संतान या घर के बच्चों की गतिविधियों तथा उनकी संगति पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन सीख और अनुशासन का है. मैदान पर कोच और सीनियर्स की डांट या सख्ती के पीछे छुपे उनके प्रेम, अनुभव और सही गाइडेंस को समझने का प्रयास करें. उनकी बातों को सकारात्मक रूप से लें, अन्यथा व्यर्थ ही आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है जो आपके खेल को प्रभावित करेगा.

10वें भाव में चंद्रमा के संचार से आपका शारीरिक साहस और मानसिक दृढ़ता बहुत मजबूत रहेगी. अतिरिक्त काम के कारण हल्की शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और उचित खान-पान बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

सिल्वर (चांदी जैसा) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के पात्र में जल, रोली और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल व कच्चा दूध अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे करियर में उच्च पद की प्राप्ति होगी और पिता का आशीर्वाद बना रहेगा.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को धनु राशि के व्यापारियों को बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कर्मचारियों को कमीशन व प्रोत्साहन दें और बिजनेस डील्स को ऑनलाइन मीटिंग्स से निपटाएं.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या स्थिति देखने को मिलेगी?

Ans. वर्कस्पेस पर साहस ऊंचा रहेगा, शिष्ट व्यवहार की सराहना होगी और काम अधिक होने पर थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

Q3. आज धनु राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या सीख दी जाती है?

Ans. कोच और सीनियर्स की डांट को मार्गदर्शन समझें और चिड़चिड़ा होने के बजाय अपने खेल सुधार पर ध्यान दें.

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