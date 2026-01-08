हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मकर राशि 8 जनवरी 2026: सावधान! आज इन गलतियों से बचें, वरना होगा भारी नुकसान!

Capricorn Horoscope 8 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Capricorn Rashifal 8 January 2026 in Hindi: मकर राशि के लिए आज का दिन सतर्कता, धैर्य और संयम की परीक्षा ले सकता है. चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित है, जिससे पारिवारिक और भावनात्मक मामलों में तनाव की स्थिति बन सकती है. आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स

मकर राशि के स्टूडेंट्स को आज ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा. सिर्फ आत्मविश्वास काफी नहीं होगा, हार्ड वर्क भी उतना ही जरूरी है. पढ़ाई में लापरवाही करने पर नुकसान तय है, इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के बिजनेसमैन, खासकर होटल, मोटल और रेस्टोरेंट से जुड़े लोग, आज कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं. हालांकि धैर्य बनाए रखने से समय आपके पक्ष में आ सकता है. दीर्घकालिक और बड़े लाभ के लालच में छोटे निवेश या छोटे फायदे को इग्नोर करना भारी नुकसान दे सकता है. आज जमीन से जुड़ा रहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर बेहद सावधान रहना होगा. को-वर्कर्स की गलतियों को सबके सामने उजागर करने से बचें, बेहतर होगा कि उन्हें एकांत में समझाएं, वरना आप खुद के लिए नए दुश्मन खड़े कर सकते हैं. काम में हो रही लेटलतीफी के कारण सीनियर्स या बॉस से फटकार लग सकती है और सैलरी कट होने की भी आशंका है.

फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट

मकर राशि के जातकों के लिए आज इन्वेस्टमेंट का विचार फिलहाल त्याग देना ही बेहतर रहेगा. यदि करना ही है, तो बिना रिसर्च और एक्सपर्ट सलाह के कोई कदम न उठाएं. जल्दबाजी आर्थिक नुकसान करा सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

आंखों में जलन या थकान की समस्या परेशान कर सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को पर्याप्त आराम दें.

लव और फैमिली

फैमिली में पुरानी बातें सामने आने से माहौल बिगड़ सकता है. मेरिड लाइफ में ट्रस्ट की कमी महसूस होगी, जिसका कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठा सकता है. आज रिश्तों में साफ संवाद और धैर्य बेहद जरूरी है.

भाग्यशाली रंग और अंक

शुभ रंग: स्काई ब्लू
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 5

उपाय

आज किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेकर ही कोई बड़ा निर्णय लें और क्रोध से दूरी बनाए रखें. इससे नुकसान टाला जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मकर राशि के छात्रों के लिए आज कैसा दिन रहेगा?

आज मकर राशि के छात्रों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। सिर्फ आत्मविश्वास काफी नहीं होगा, हार्ड वर्क भी उतना ही जरूरी है।

मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज क्या सलाह है?

आज मकर राशि के व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से समय पक्ष में आ सकता है। छोटे लाभ को नजरअंदाज न करें।

करियर और नौकरी के मामले में मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

आज कार्यस्थल पर सावधान रहें। सहकर्मियों की गलतियों को सबके सामने लाने से बचें। काम में देरी से सैलरी कटने की भी आशंका है।

मकर राशि के जातकों के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?

आज मकर राशि के जातकों के लिए निवेश का विचार फिलहाल टाल देना बेहतर है। बिना रिसर्च और एक्सपर्ट सलाह के कोई कदम न उठाएं।

मकर राशि वालों को स्वास्थ्य के लिहाज से क्या परेशानी हो सकती है?

आज मकर राशि वालों को आंखों में जलन या थकान की समस्या हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को आराम दें।

