हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLaxmi Ji: आपकी इन गलत आदतें से नाराज होती है देवी लक्ष्मी, धनवान भी बन जाता है कंगाल

Laxmi Ji: आपकी इन गलत आदतें से नाराज होती है देवी लक्ष्मी, धनवान भी बन जाता है कंगाल

Laxmi ji: हमारी दिनचर्या में कई बार जानें-अनजानें ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो लक्ष्मी जी को नाराज कर सकती हैं, आचार्य लवभूषण से जानें मां लक्ष्मी को क्या नहीं पसंद, कैसे घर में धन का प्रवाह बना रहे

By : आचार्य लवभूषण | Updated at : 07 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

Laxmi ji: आज के समय में हर इंसान मेहनत करता है - कोई 9 से 5 नौकरी करता है, कोई बिज़नेस चलाता है, तो कोई पार्ट-टाइम जॉब से पैसे जोड़ता है. फिर भी यह सवाल हर किसी के मन में आता है - “इतनी मेहनत के बावजूद पैसा टिकता क्यों नहीं?”

इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें और घर की ऊर्जा-असंतुलन भी है. मेहनत ज़रुरी है, लेकिन मेहनत का फल तभी मिलता है जब आपके ग्रह, वास्तु और जीवनशैली एक-दूसरे के अनुकूल हों.

दिशा का खेल : गलत वस्तुएं रोक देती हैं धन का प्रवाह

  • कई बार इंसान खूब कमाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से पैसा खर्च भी हो जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण है - घर या ऑफिस में गलत दिशा में रखी वस्तुएं, जो धन प्रवाह को रोक देती हैं.
  • अगर आपने दीवार घड़ी दक्षिण या पूर्व दिशा में गोल आकार की लगा दी, तो समय आपके खिलाफ हो सकता है. सही दिशा में लगी घड़ी प्रगति का प्रतीक होती है, जबकि गलत दिशा में लगी घड़ी विलंब और हानि लाती है.
  • घर या ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे अगर ईस्ट, साउथ-ईस्ट या वेस्ट-नॉर्थ-वेस्ट में हों, तो यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं. ऐसे घरों में टैक्स, जांच एजेंसियों या कोर्ट केस जैसी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं.
  • घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग पौधे लगाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार साउथ-वेस्ट दिशा में पौधे लगाना दरिद्रता और पारिवारिक कलह को आमंत्रण देता है. यानी अनजाने में आपकी सजावट ही आपकी समृद्धि को रोक सकती है.

आदतें जो बनाती हैं कंगाल-

  • पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि आदतों से भी जुड़ा होता है. आचार्य लव भूषण जी के मुताबिक कलयुग में सबसे अधिक प्रभाव राहु और शनि का है, और इन्हीं से जुड़ी गलत आदतें व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की कृपा रोक देती हैं.
  • देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना राहु को खराब करता है. नतीजा यह होता है कि सोच नकारात्मक होती जाती है और काम अधूरे रह जाते हैं.
  • झूठ बोलना और विवाद करना बुध और मंगल को कमजोर करता है. ऐसे लोग प्रमोशन, रिश्ते और बिज़नेस - हर जगह संघर्ष झेलते हैं.
  • कर्ज लेने या मुफ्त की चीजें लेने की आदत शनि को नाराज़ करती है. भले ही कमाई अच्छी हो, लेकिन धन रुकता नहीं और व्यक्ति हमेशा उधारी में फंसा रहता है. यानी जब तक आदतें नहीं बदलेंगी, मेहनत का फल हाथ में नहीं टिकेगा.

छोटे-छोटे उपाय जो खोलते हैं धन के द्वार-

  • अमीरी का रास्ता कठिन नहीं, बस सटीक उपाय और सही समय का ज्ञान जरूरी है. महंगे यज्ञ या भारी पूजा के बिना भी छोटे उपाय जीवन में चमत्कार ला सकते हैं. शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं - शनि प्रसन्न होते हैं और अड़चनें दूर होती हैं.
  • बुधवार को हरे कपड़े पहनें और गरीब बच्चों को मूंग दान करें - बुध मजबूत होता है और आर्थिक स्थिति स्थिर होती है. अमावस्या की रात सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं. राहु-केतु शांत होते हैं और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं.
  • घर की उत्तर दिशा में एक्वेरियम रखें - ये राहु के प्रभाव को सकारात्मक बनाता है और घर में बरकत लाता है.

भोजन और रंग का रहस्य-

  • भोजन और रंग हमारी ऊर्जा को सीधे प्रभावित करते हैं - और यही ऊर्जा धन आकर्षण का मूल है. अगर मंगल कमजोर है, तो लाल रंग के कपड़े पहनने से बचें क्योंकि इससे अनावश्यक विवाद और हानि होती है.
  • अगर राहु का प्रभाव अधिक है और बार-बार कांच या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं टूटती हैं, तो नीले या भूरे रंग के कपड़े शुभ रहते हैं. शुक्र को मजबूत करने के लिए मीठा भोजन और दूध का सेवन करें — यह सौंदर्य के साथ आर्थिक स्थिरता भी बढ़ाता है.

लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले मंत्र और तिलक

धन प्राप्ति के लिए मंत्र और तिलक बेहद प्रभावी साधन हैं.

  • राहु प्रभावित जातक “ॐ रां राहवे नमः” का जप करें.
  • शनि को शांत करने के लिए “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का नियमित जप करें.
  • तिलक लगाते समय ध्यान रखें कि उसका रंग आपकी जन्मतिथि और ग्रह-दशा के अनुसार हो. जैसे चंदन का तिलक राहु के लिए शुभ है, पर लाल तिलक मंगल-राहु की युति में हानि दे सकता है.

संकेत कि लक्ष्मी नाराज़ हैं

  • कई बार घर की छोटी घटनाएँ संकेत देती हैं कि लक्ष्मी रूठ चुकी हैं.
  • घर में बार-बार दूध फटना संकेत है कि आपका शुक्र असंतुलित है.
  • बार-बार पैसे या पर्स का खो जाना - राहु-केतु की गड़बड़ी को दर्शाता है.
  • बार-बार बिजली का फ्यूज उड़ना - मंगल और सूर्य के नकारात्मक प्रभाव होता है. इन संकेतों को नजरअंदाज करना मतलब लक्ष्मी को दरवाज़े से लौटाना है.

कर्म और भाग्य का संतुलन : असली कुंजी

सही दिशा, सही आदतें और सही उपाय - यही तीनों मिलकर आपके कर्मों को फलदायी बनाते हैं. गलत दिशा में रखी वस्तुएं, देर रात तक जागना, झूठ बोलना या मुफ्त की वस्तुएं लेना- ये सब लक्ष्मी के प्रवेश को रोकते हैं. वहीं सही दिशा में एक्वेरियम रखना, शुभ रंग पहनना, छोटे दान और सही मंत्र जप - यही स्थायी समृद्धि के द्वार खोलते हैं.

तो अगर आप चाहते हैं कि दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए और धन का प्रवाह कभी न रुके, तो आज ही अपनी आदतों और दिशाओं की समीक्षा करें, और आचार्य लव भूषण जी के बताए उपायों को अपनाकर अपने जीवन में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें.

नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

About the author आचार्य लवभूषण

आचार्य लवभूषण (Acharya Lavbhushan) एक विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ और व्यावसायिक सलाहकार (Business Coach) हैं. इन्हें वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में उनके गहन ज्ञान और सटीक समाधानों के लिए जाना जाता है. 'वास्तु विश्वकर्मा अवार्ड' से सम्मानित आचार्य लवभूषण ने अब तक 10,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स, मशहूर हस्तियों और कॉर्पोरेट दिग्गजों को सफल मार्गदर्शन प्रदान किया है.

वे 'How to Become Rich with Astrology' के प्रसिद्ध लेखक और एक प्रभावशाली TEDx वक्ता भी हैं. ज्योतिष को व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक सफलता का आधुनिक टूल बनाने के उनके मिशन ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय नाम बनाया है. आचार्य लवभूषण का दृष्टिकोण आध्यात्मिक गहराई और व्यावहारिक समस्या-समाधान का एक अनूठा संगम है.
Published at : 07 Jan 2026 02:00 PM (IST)
